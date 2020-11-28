Ростов-на-Дону, 28 ноября, 2020, 23:11 — ИА Регнум. Футболисты московского «Динамо» в выездном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли «Ростову». Встреча, завершившаяся со счётом 1:4, прошла 28 ноября на «Ростов-Арене».

Артем Гусев Дмитрий Полоз

Героем встречи в составе хозяев поля стал Дмитрий Полоз, который оформил хет-трик. Еще один мяч в составе «Ростова» забил Хорен Байрамян. У гостей голевыми действиями отметился Никола Моро (пенальти).

Отметим, что после шестнадцати матчей в чемпионате России «Ростов» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Футболисты «Динамо», в активе которых 27 баллов, находятся на пятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 21 ноября санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в выездном матче пятнадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на «Ахмат-Арене» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.

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