Москва, 29 ноября, 2020, 00:38 — ИА Регнум. Заявление главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва о том, что убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны Ирана, может стать «спусковым крючком» для начала боевых действий со стороны Соединённых Штатов, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 28 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Вспомните, как начался 2020 год, сразу развязалась истерия между Ираном и США. И весь мир наблюдал за этим, напрягаясь, что начнётся Третья Мировая война. А теперь под окончанием високосного года снова развязалась истерия. Как ведь иронично», — подметила пользователь Эля.

По видению ряда пользователей, Иран так просто не сдастся США. Если война действительно начнётся, то страна даст достойный ответ Соединённым Штатам, которые не смогут выйти сухими их воды.

«Иран штатам не по зубам! Если они это сделают, это будет вызов всему исламскому миру. А дальше догадаться не трудно, что будет», — считает пользователь под псевдонимом Антияндекс.

Другие предположили, что войны не произойдёт, ведь ранее США уже ликвидировали высокопоставленных лиц Ирана. Тогда также пророчили начало крупномасштабного военного конфликта, но его не случилось, отмечают пользователи.

«Когда убили иранского генерала, тоже говорили, что будет война. Так что, как обычно!», — пишет пользователь Владимир.

Нашлись и те, кто высказал своё уникальное видение ситуации. По мнению отдельных комментаторов, действующий президент США Дональд Трамп может развязать войну, чтобы не дать своему конкуренту на выборах Джозефу Байдену занять пост президента Соединённых Штатов.

«Трамп может отменить свое переизбрание сложившейся предвоенной, а может и развязанной войной обстановкой. Это его последний шанс остаться президентом. Не он ли это затеял? Военные его поддерживают», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Сегодня трезвый».

Напомним, 28 ноября глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил о том, что убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны Ирана, может стать спусковым крючком для США для начала масштабных боевых действий на Ближнем Востоке.