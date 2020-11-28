Москва, 28 ноября, 2020, 22:36 — ИА Регнум. В Москве вечером 28 и утром 29 ноября ожидается туман и гололед, сообщили в столичном управлении МЧС РФ.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Гололёд

«По прогнозам синоптиков Росгидромета: местами в Москве, в ближайшие 1−3 часа с сохранением до 10:00 29 ноября, ожидается туман с видимостью 200−700 м, местами гололедица», — сообщили в ведомстве.

В МЧС рекомендовали при управлении автомобилем значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине следующей недели в столицу России придёт Сибирский антициклон, который принесёт с собой малооблачную, солнечную и сухую погоду, а также понижение температуры воздуха до — 12 °C в ночное время и до — 7 °C в дневное.

Читайте также: Синоптик сообщил о надвигающемся на Москву антициклоне