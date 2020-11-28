Москва, 28 ноября, 2020, 21:07 — ИА Регнум. 30 ноября с космодрома Куру во Французской Гвиане должен состояться запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А». Об этом 28 ноября сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на странице в соцсети Twitter.

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«В Гвианском космическом центре принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН (ракеты-носителя — прим. ИА REGNUM) 30.11.2020 в 04:33 мск», — уточнил он.

Напомним, ранее запуск ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с космодрома Куру во Французской Гвиане планировался на 29 ноября.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что на декабрь 2020 года с космодрома «Плесецк» в Архангельской области намечен второй испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5».

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