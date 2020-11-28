Сыктывкар, 28 ноября, 2020, 21:05 — ИА Регнум. Власти Коми ограничат промышленный вывоз леса, чтобы сохранить дороги. Об этом глава республики Владимир Уйба заявил в своем видеоблоге.

Вырубка леса

«Сейчас мы готовим очень взвешенное решение о переходе только на зимний промышленный вывоз леса, когда дороги встают, что называется, уже под белый асфальт. Будем обсуждать его с общественностью и депутатами Госсовета. Скорее всего, для местных лесозаготовителей, которые используют небольшую технику, будет сделано исключение», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Коми отчитались о стопроцентном выполнении работ по лесовосстановлению.