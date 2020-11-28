Багдад, 28 ноября, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Теракт, в результате которого погибли три мирных жителя, совершен в иракской провинции Салахаддин. Об этом сообщил 28 ноября представитель МВД Ирака Ахмет Экрем представителям Anadolu Ajansı.

James McCauley Ирак. Взрыв

По его словам, боевики из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заложили взрывное устройство в поле недалеко от населенного пункта Ширгат.

«Взрывное устройство было приведено в действие при помощи пульта дистанционного управления», — уточнил источник.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября группа боевиков напала на сотрудников полиции Ирака в мухафазе Салах-эд-Дин.

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