В Калужской области за сутки выявили 142 случая заражения SARS-CoV-2
Калуга, 28 ноября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 142 человек за последние сутки, сообщает 28 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 140 подтверждённых случая.
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Всего в регионе положительные результаты тестов подтверждены у 15 тыс. 713 человек, 1 тыс. 965 человек находятся на лечении, 13 тыс. 639 человек выздоровели, 109 человек умерли.
Отмечается, что больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (424), в Обнинске (231), в Боровском районе (179) и в Людиновском районе (139).