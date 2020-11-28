Анкара, 28 ноября, 2020, 18:10 — ИА Регнум. Четырех членов Рабочей партии Курдистана (РПК), якобы обстреливавших зону проведения операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии, ликвидировал спецназ вооруженных сил (ВС) Турции. Об этом 28 ноября сообщает Anadolu Ajansı со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

«ВС Турции являются гарантом мира и спокойствия в регионе, — говорится в сообщении оборонного ведомства. — Операции в регионе будут продолжены».

Как передавало ИА REGNUM, 25 октября в министерстве национальной обороны Турции сообщили, что военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по позициям членов РПК на севере Ирака.

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