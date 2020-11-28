Курган, 28 ноября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. В Курганской области лабораторно подтверждены 106 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 25 зарегистрированы в Кургане, сообщает 28 ноября региональный оперативный штаб.

Kurganobl.ru Курганские медики

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в Зауралье 104 случая.

Всего с начала пандемии в регионе на 28 ноября выявлено 8591 случай заражения коронавирусом. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 7655 человек, 119 пациентов с COVID-19 скончались.