Анкара, 28 ноября, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Власти Турции в 2020 году были вынуждены бороться с «вирусом вражды к мусульманам», который распространяется в мире быстрее пандемии коронавируса. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сказал 28 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам 23-его ежегодного конгресса Ассоциации мусульман Америки.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, противоречия среди самих мусульман являются основной причиной столь наглого поведения «врагов ислама и человечества».

«Мы становимся свидетелями того, как идеологический фанатизм набирает обороны и поддерживается даже на уровне глав государств, — сказал Эрдоган. — Подобный фанатизм столь же опасен, как и действия террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам саммита «Большой двадцатки» (G20), заявил, что многие кризисные явления в мире усугубила пандемия коронавируса.

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