Тегеран, 28 ноября, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Убитый физик-ядерщик, глава организации исследований и инноваций министерства обороны Ирана Мохсен Фахризаде имел отношение к разработке баллистических ракет. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Tasnim News Agency Иранская ракета

По данным агентства, Фахризаде возглавлял управление по исследованиям и инновациям минобороны Ирана, а также принимал активное участие в разработке баллистических ракет.

Ученый стал пятой жертвой нападений на иранских ученых-ядерщиков с 2010 года, во всех атаках «прослеживалась роль Израиля», пишет Anadolu.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября неизвестные вооруженные люди атаковали руководителя организации исследований и инноваций иранского военного ведомства Мохсена Фахризаде. Получив ранение в ходе перестрелки нападавших с его охраной, Фахризаде скончался в больнице.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже заявил, что за убийством Фахризаде стоит Израиль. Он призвал все страны мира осудить убийство физика-ядерщика как акт «государственного терроризма».

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