Москва, 28 ноября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменено и задержано более 25 авиарейсов. Об этом в субботу, 28 ноября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Шереметьево

Так, по состоянию на 16:21 мск в аэропорту «Внуково» отменено три рейса, еще три задержано; в аэропорту «Домодедово» задержано семь рейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще 10 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях столицы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр РФ сообщил, что 28 ноября в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха в столице составит 0 … +2 °C.

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