Астана, 28 ноября, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Могилы 56 воинов Красной Армии, призванных на фронт в Великую Отечественную войну в Казахской ССР были обнаружены в Польше, сообщает 28 ноября пресс-служба министерства обороны Казахстана.

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Списки погибших и похороненных в годы Великой Отечественной войны на территории Польши воинов были торжественно переданы военным атташе при посольстве Польши в Казахстане Петром Вуйтовичем начальнику военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Нуртазе Асилову.

Работы по поиску и раскопке захоронений велись польской стороной в течение полугода.

«Было найдено и установлено 56 могил воинов Красной армии, призванных на фронт из Казахской ССР», — сообщает пресс-служба оборонного ведомства Казахстана.

Уточняется, что была также проделана большая работа по установлению личностей погибших и обстоятельств их гибели.

По словам начальника военно-исторического музея, переоценить важность мероприятия для Казахстана «сложно», тем более в 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

«Каждая фамилия в списке — это чей-то родственник, дед, прадед. Очень важно, чтобы близкие знали, где похоронены воины, героически защищавшие Родину», — подчеркнул начальник военно-исторического музея Нуртаза Асилов, добавив, что музей проведет работу по поиску родственников погибших воинов.