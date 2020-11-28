Москва, 28 ноября, 2020, 15:44 — ИА Регнум. О состоянии полузащитника футбольного московского клуба «Спартак» Максима Глушенкова, недавно вернувшегося к процессу тренировок после травмы колена, рассказал врач команды Глеб Чернов. Его слова 28 ноября приводит пресс-служба «красно-белых».

Эдгар Брещанов Максим Глушенков

"Сейчас идет динамический этап реабилитации. Максим начал выполнять больше движений и упражнений, приближенных к футболу. Пока он не работает на поле, только бегает. Беговая нагрузка постоянно прогрессирует. У него хороший прогресс в восстановлении, все тесты хорошие. Колено ведет себя стабильно», — заявил он.

Также Чернов отметил, что в случае 21-летнего футболиста реабилитация проходит показательно и игрок, по мнению врача, опережает срок восстановления как минимум на месяц.

«У него нет поводов для стресса, мы видим хорошую динамику. Мы каждый день его подбадриваем, физиотерапевты в постоянном режиме с ним работают и живут. Думаю, в эмоциональном плане у Максима все хорошо. Он это чувствует и еще больше отдается тренировкам», — добавил врач «Спартака».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Максим Глушенков перенес операцию в одной из римских клиник на крестообразных связках колена.