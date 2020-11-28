Москва, 28 ноября, 2020, 14:16 — ИА Регнум. Капитанскую повязку в матче санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» с тульской командой «Арсенал» в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) наденет форвард петербуржцев Артем Дзюба. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба РПЛ.

Вячеслав Евдокимов Артем Дзюба

При этом в двух предыдущих турах 32-летний футболист был лишен капитанской повязки из-за скандала с появившейся в интернете видеозаписью с его участием интимного характера, и потому обязанности капитана исполнял хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен.

Данный матч состоится в Туле 28 ноября и начнется в 14:00 мск.

Отметим, в настоящее время «Зенит» имеет в активе 31 очко, что позволяет ему находиться на второй позиции в турнирной таблице первенства РПЛ.