Рим, 28 ноября, 2020, 13:43 — ИА Регнум. После смерти футболиста Диего Марадоны в мировом футболе не осталось личностей, о которых хотелось бы снять фильм. Об этом сообщил кинорежиссёр Эмир Кустурица в интервью газете Corriere della Sera.

Цитата из д/ф «Марадона». реж Эмир Кустурица. 2009. Испания, Франция Эмир Кустурица и Диего Марадона

Кустурица выпустил документальный фильм про знаменитого аргентинского футболиста в 2008 году. Он рассказал, что ему быстро удалось достичь взаимопонимания с Марадоной. Этому способствовало то, что оба были выходцами из бедных районов.

Режиссёр отметил, что известие о смерти Марадоны вызвало траур по всему миру: от Аргентины до Сомали. Кустурица добавил, что больше не видит в мировом футболе личностей, которые могли бы стать героями его фильмов.

«Что я могу рассказать, например, о Криштиану Роналду? Он практически идеален, зарабатывает кучу денег, но где его личность? Какие истории он смог бы рассказать?» — отметил Кустурица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября Диего Марадона умер в Аргентине в возрасте 60 лет из-за острой сердечной недостаточности.