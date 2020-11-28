Москва, 28 ноября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Стратегию развития физической культуры и спорта в России до 2030 года утвердило российское правительство. Текст соответствующего распоряжения 28 ноября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM На спортивной площадке

«Утвердить прилагаемую стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», — говорится в распоряжении.

Также, согласно данного документа, Минспорта России в течение месяца вместе с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями должно создать и внести в правительство план мер для реализации данной стратегии.

«Россия — спортивная страна. И речь не только о высоких результатах наших профессиональных спортсменов. С каждым годом все больше людей систематически занимаются спортом, за последние десять лет их число выросло более чем в два раза. Такие тенденции необходимо сохранить», — приводит портал комментарий председателя правительства страны Михаила Мишустина.

Кроме того, в данной стратегии 11 приоритетных направлений, которые охватывают как профессиональный, так и любительский спорт. В число данных направлений входят развитие инфраструктуры, формирование спортивного резерва, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, международное сотрудничество и др.

В то же время данная стратегия до 2030 года разработана Минспорта РФ с учетом федерального проекта «Спорт — норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография».