Тюмень, 28 ноября, 2020, 12:05 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 165 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял 169 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 ноября коронавирусом заразились 17 945 человек. Выздоровели 13 562 человека, 131 пациент с COVID-19 скончался.