Екатеринбург, 28 ноября, 2020, 12:03 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё десять пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Министерство здравоохранения Свердловской области Медицинский работник в красной зоне

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Общее число умерших достигло 1007. При этом неизвестно, сколько заразившихся коронавирусом умерли от других заболеваний. Официальных данных об этом нет.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии на Среднем Урале коронавирус подтвердили уже у 45 564 пациентов. Из находящихся на лечении сейчас тяжёлым является состояние 557 граждан.