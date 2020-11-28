Салехард, 28 ноября, 2020, 11:26 — ИА Регнум. Ямальские парламентарии приняли бюджет региона на 2021 год и плановые 2022 и 2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дефицит бюджета

Прогнозируемый объём доходов консолидированного бюджета на 2021 год — 213 млрд, собственно окружного — 191,5 млрд рублей, расходы — 246 млрд рублей, дефицит 54,8 млрд рублей. В 2020 году, напомним, в Ямало-Ненецком автономном округе был принят бездефицитный бюджет, который составлял 244,5 млрд рублей. Причём бездефицитный бюджет принимался на Ямале с 2018 года.

Как пояснила директор департамента финансов ЯНАО Альбина Свинцова, причиной снижения прогноза доходов является сокращение поступлений по налогу на прибыль организаций из-за падения спроса и цен на нефть. По остальным доходным источникам сохраняется положительная динамика, отметила Свинцова.

В бюджете 2021 год сохраняются все социальные гарантии и многочисленные льготы для жителей округа. Продолжится расселение аварийного фонда, оснащение больниц и поликлиник современным диагностическим оборудованием. В полном объёме продолжится поддержка семей. Кроме того, появится новая стипендия для студентов-медиков, которые после выпуска приедут работать на Ямал. Продолжится поддержка безработных и предпринимателей, расширится география субсидируемых авиаперелётов.

Учтён и бюджет развития, который в общем объёме расходов составит около 30%. Деньги будут направлены на инвестиционные проекты в сферах капитального строительства — возведение современных детских садов, школ, больниц, спортивных учреждений, объектов культуры, ЖКХ и инженерной инфраструктуры.