Киев, 28 ноября, 2020, 11:09 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) отказал Украине в предоставлении экстренной финансовой помощи, чтобы закрыть дыру в бюджете в $1,4 млрд. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телеканала «1+1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По словам Марченко, из-за экономических трудностей, в том числе вызванных пандемией, к концу года в украинском бюджете образовалась «дыра» в $1,4 млрд. Поскольку денег Украине взять неоткуда, Киев обратился к МВФ с просьбой предоставить экстренное финансирование в рамках программы Emergency finance. Обычно эту программу задействуют тогда, когда у государства действительно серьезные проблемы.

Однако, в МВФ отказали Украине в экстренной финансовой помощи. Марченко рассказал, что в фонде предложили Украине сотрудничать в рамках существующей программы, но никак не Emergency finance.

«Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: уважаемая Украина, у вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас Emergency finаnce», — рассказал Марченко.

Напомним, что Украина начала получать финансовую помощь от МВФ в виде кредитов сразу после государственного переворота 2014 года, когда власть в стране захватили бандеровцы и их приспешники.