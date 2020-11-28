Москва, 28 ноября, 2020, 10:25 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко («Единая Россия») считает, что ставить вакцину против коронавируса SARS-CoV-2 всему населению страны не требуется. Об этом он заявил в эфире «Национальной службы новостей».

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Онищенко

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По словам Онищенко, прививать против COVID-19 надо только группы риска. В основном это старшее поколение, молодежь с различными онкологическими, кардиологическими и эндокринологическими заболеваниями. Также в группу риска должны войти врачи и учителя.

«Надо привить группы риска: пожилое поколение, а также молодых с онкологическими, эндокринологическими и кардиологическими заболеваниями. В группу риска также должны войти врачи и учителя. Этого будет достаточно для остановки эпидпроцесса», — сказал Онищенко.

При этом Онищенко отметил, что в стране одних только пожилых людей, которым требуется прививка, насчитывается до 30 млн человек.

Граждан России Онищенко призвал ответственно и серьезно подойти к вакцинации, которую он назвал «серьезной иммунобиологической операцией». К примеру, тем кто страдает определенными заболеваниями, прививка просто противопоказана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже в декабре планируется начать массовую вакцинацию населения из групп риска. В январе должна начаться массовая вакцинация всех.