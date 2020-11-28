Москва, 28 ноября, 2020, 09:40 — ИА Регнум. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что те, кто переболел коронавирусной инфекцией, для восстановления организма могут заниматься йоговской дыхательной гимнастикой. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Dzhmao.ru Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции

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Жемчугов отметил, что, конечно, для каждого человека, перенесшего заражение коронавирусом, программу реабилитации нужно составлять отдельно. Тут многое зависит от того, чем ранее болел человек, какова была тяжесть COVID-19, есть ли хронические заболевания. Также специалист отметил, что после COVID-19 у многих пациентов наблюдается повреждение центральной нервной системы.

«У каждого человека надо разрабатывать конкретно, зависит, как говорят, от его бэкграунда: чем он болел, в каком состоянии, какой возраст. У всех по-разному. Но мы видим повреждение центральной нервной системы, это могут быть скачки давления, температуры, пульса, нарушение гормонального статуса, которые требуют отдельного лечения», — сказал Жемчугов.

Также он напомнил, что у многих перенесших COVID-19 наблюдаются проблемы, связанные с нарушением дыхания. Связано это прежде всего с повреждением легких при заражении коронавирусом.

Жемчугов советует заниматься йоговской дыхательной гимнастикой, которая в данном случае является универсальным средством. Он пояснил, что заниматься надо дыхательной гимнастикой, которая была адаптирована доктором Анастасией Стрельниковой. Такая гимнастика будет весьма полезна для организма, перенесшего COVID-19. В первую очередь, она поможет отрегулировать снабжение организма кислородом, от которого зависит очень многое.