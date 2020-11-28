Москва, 28 ноября, 2020, 08:03 — ИА Регнум. Телефонных роботов-помощников активно применяют мошенники для обмана клиентов российских банков, сообщает пресс-служба Сбербанка.

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Раньше для этих целей злоумышленники звонили сами, представляясь банковскими работниками. Теперь, робот, который дозванивается до человека, информирует о якобы подозрительных операциях. После этого клиенту банка предлагается связать его с фиктивной службой безопасности.

В Сбербанке отметили, что преступники, как правило, применяют для звонков номера с префиксами +7 495 и +7 499. Настоящие вызовы из банка совершаются с номера 900.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Банке России рассказали, что в России начали использовать еще одну схему обмана граждан. Она состоит в том, что мошенники, представляясь работниками банков, звонят клиентам и предлагают срочно выехать в банковское отделение. При этом, когда человек находится уже на полпути к месту, лжесотрудники присылают жертве на мессенджер инструкцию о переводе их денежных средств на «безопасный» счет.

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