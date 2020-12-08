Темпы распространения коронавируса в мире продолжают бить рекорды. Ежедневно в мире выявляется более 440 тысяч случаев заболевания COVID, суммарное количество заболевших превысило 61,4 млн человек. По данным Института Джонса Хопкинса, растет и смертность — к 27 ноября 2020 года она превысила 12 тысяч человек ежедневно (всего с момента начала пандемии коронавируса погибло 1,4 млн жителей планеты). США занимают первое место по количеству умерших (264 тысячи), Индия на втором, Бразилия — на третьем. Китай, с территории которого пандемия началась, благодаря весьма жестким ограничительным мерам и тотальному контролю понес значительно меньшие человеческие потери (4,7 тысячи). Некоторые из стран Европы анонсировали введение ограничительных мер на Рождество и новогодние праздники. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе третьей волны коронавируса. «Слишком ранняя отмена карантинных мер, вновь введённых в странах Евросоюза, несёт в себе риск возникновения уже третьей волны распространения COVID-19 зимой, заявила глава Еврокомиссии». О том, как мир справляется с пандемией коронавируса, рассказывает ИА REGNUM.

Коронавирус. Иван Шилов ИА REGNUM

01:55 28.11.2020 Во Франции за прошедшие сутки умерли 957 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба французского министерства здравоохранения. Подробности в материале: Во Франции за сутки умерла почти тысяча пациентов с COVID-19

02:02 28.11.2020 Продавец мороженого в Анси, Франция (cc) International Labour Organization ILO

02:41 28.11.2020 В Чили за прошедшие сутки выявили 1570 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба чилийского минздрава. Читайте также: В Чили за сутки выявили около 1,5 тысяч зараженных коронавирусом

03:17 28.11.2020 Штамм коронавируса SARS-CoV-2, который образовался в результате мутации на севере Италии, является источником пандемии, начавшейся в этом году, считает немецкий эпидемиолог Александр Кекуле. Об этом он заявил в эфире телеканала ZDF. Об этом: Ученый из Германии заявил, что пандемия началась из Италии

03:39 28.11.2020 Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 6 238 093, включая новые — 33 873. Такие цифры приводит на своем сайте бразильское министерство здравоохранения. Об этом: Более 33,8 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за сутки в Бразилии

03:50 28.11.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране был выявлен 59 701 случай заражения. 1658 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 28 — за последние сутки. 36 825 пациентов выздоровели. Лечение проходят 21 218 человек. Читайте также: В Македонии за сутки выявили 1093 носителя коронавируса

04:28 28.11.2020 В Ливии за прошедшие сутки выявили 866 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ливийского национального центра по контролю за заболеваниями. Об этом: В Ливии за сутки выявили более 800 зараженных коронавирусом

04:31 28.11.2020 В Аргентине режим обязательной социальной изоляции, введённый из-за пандемии нового коронавируса, решили продлить только в двух городах, в остальных правительство вводит более мягкий режим социального дистанцирования. Об этом президент страны Альберто Фернандес объявил 27 ноября в ходе пресс-конференции. Об этом: Почти по всей Аргентине смягчили ограничительный меры

04:32 28.11.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, данные, полученные при анализе эпидемиологических анкет, показывают, что важными местами распространения инфекции стали семейные празднества и рабочие корпоративы. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, однако число выздоровлений доросло до 75% от числа новых случаев. Об этом: Коронавирус в Македонии распространяется на семейных празднествах

04:40 28.11.2020 В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране остается сложной, ежедневно выявляется свыше 1000 новых носителей коронавируса, а суточная смертность колеблется в диапазоне от 30 до 40 человек, однако число выздоровлений наконец-то доросло до 75% от числа новых случаев. Читайте подробнее: Глава Минздрава Македонии призвал граждан не злоупотреблять антибиотиками

04:47 28.11.2020 В Аргентине число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 1,4 млн. Это следует из данных, опубликованных американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в мире. Читайте подробнее: В Аргентине число заразившихся коронавирусом превысило 1,4 млн

04:58 28.11.2020 Симптомы у заболевших COVID-19 и раком лёгких могут быть похожими, но в большинстве случаев имеют отличия, заявил 27 ноября председатель британской ассоциации по борьбе с указанным онкологическим заболеванием Роберт Ринтул в интервью изданию The Sun. Читайте подробнее: Британский учёный объяснил отличия симптомов коронавируса и рака лёгких

05:00 28.11.2020 На 28 ноября в полдень назначен протест на крупных площадях хорватских городов против мер по предотвращению эпидемии коронавируса. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik. Читайте также: По всей Хорватии пройдут протесты против ограничений из-за коронавируса

05:02 28.11.2020 Сильное лобби, направленное на борьбу с вакцинами, произведенными за пределами ЕС, действует в Евросоюзе, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телеканалу «Россия-24». Читайте также: В Венгрии пожаловались на сильное лобби в ЕС против чужих вакцин

05:04 28.11.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 504 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Подробности в материале: В Южной Корее вновь выявили более 500 зараженных коронавирусом за сутки

05:17 28.11.2020 Босния и Герцеговина не будет вводить дополнительные ограничительные меры для борьбы с пандемией коронавируса, и власти страны даже не рассматривают их введение, подтвердил 27 ноября премьер-министр Боснии и Герцеговины Зоран Тегельтия. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz. Подробности в материале: В Боснии и Герцеговине не введут новые ограничения из-за коронавируса

05:20 28.11.2020 Власти американского округа Лос-Анджелес призвали жителей не покидать свои дома без особой необходимости из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. Читайте подробнее: В Лос-Анджелесе порекомендовали жителям оставаться дома из-за COVID-19

05:28 28.11.2020 В речи, обращенной к другим участникам форума, Османи подчеркнул, что общей целью всех стран-участниц ОЧЭР является экономическое процветание посредством продвижения взаимных связей, что особенно важно в условиях пандемии и вызванных ей социально-экономических последствий. Об этом: Македония впервые приняла участие в заседании Совета министров ОЧЭР

05:31 28.11.2020 За последние 24 часа 27 ноября в Словении было подтверждено 1609 новых случаев заражения коронавирусом, и скончались еще 48 инфицированных. В связи с этим правительство Словении приняло решение продлить ограничительные меры еще на неделю. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Подробности в материале: В Словении продлили ограничения из-за коронавируса ещё на неделю

05:42 28.11.2020 Новые ограничения в работе заведений общепита в ряде районов Англии, где 2 декабря заканчивается локдаун из-за нового коронавируса, предусматривают запрет на употребление алкогольных напитков после приема пищи, передает телеканал BBC. Подробности в материале: В пабах Лондона запретят выпивать после приема пищи

06:11 28.11.2020 Кандидат в мэры города Сан-Паулу в Бразилии от социал-либеральной партии заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба избирательного штаба кандидата. Подробности в материале: Кандидат в мэры бразильского Сан-Паулу заразился коронавирусом

07:02 28.11.2020 Первые партии вакцины от коронавируса фармацевтической компании Pfizer начала доставлять на склады в США и Европе авиакомпания United Airlines. Об этом 27 ноября сообщает газета The Wall Street Journal. Читайте также: Вакцину компании Pfizer начали доставлять на склады США и Европы

07:42 28.11.2020 Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ходе клинических испытаний в Белоруссии показала эффективность, близкую к 95%, сообщил 27 ноября посол России в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия-24». Читайте подробнее: Вакцина «Спутник V» показала в Белоруссии 95-процентную эффективность

07:47 28.11.2020 В Мексике за прошедшие сутки выявили 12 081 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Мексике за сутки выявили свыше 12 тысяч зараженных коронавирусом

08:24 28.11.2020 Аргентинская оппозиция обвинила президента Альберто Фернандеса в том, что, организовав масштабную церемонию прощания с футболистом Диего Марадоной, противоречащую эпидемиологическим ограничениям в связи с коронавирусом, он нарушил конституцию. Об этом 27 ноября сообщает газета La Nacion. Читайте также: В Аргентине оппозиция обвинила президента в нарушении конституции

08:48 28.11.2020 Полузащитник футбольного клуба из Бергамо «Аталанта» и сборной России Алексей Миранчук заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба итальянской команды. Об этом: Хавбек сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук заразился коронавирусом

09:18 28.11.2020 В Киргизии за сутки выявили 423 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, а общая численность выявленных случаев заражения составила 71 971, сообщили 28 ноября в пресс-службе штаба по борьбе с распространением COVID-19. Подробности в материале: В Киргизии в период пандемии выявили почти 72 тыс. инфицирований SARS-CoV-2

09:28 28.11.2020 27 ноября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 406 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Об этом: В Иране COVID-19 унёс жизни 406 человек за последние 24 часа

09:36 28.11.2020 На Украине за минувшие сутки зарегистрировали 16 294 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил 28 ноября министр здравоохранения страны Максим Степанов. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. Подробности в материале: На Украине выявили почти 16,3 тыс новых случаев заражения SARS-CoV-2

09:57 28.11.2020 В настоящее время в мире распространяется итальянский штамм коронавируса нового типа, мутация которого произошла на севере данной страны, из-за чего и началась пандемия. Такое мнение 28 ноября высказал немецкий эпидемиолог Александр Кекул в эфире телеканала ZDF. Подробности в материале: Врач из Германии рассказал новую версию возникновения пандемии коронавируса

10:06 28.11.2020 По ряду ключевых признаков симптомы COVID-19, вызываемые коронавирусом, и рака легких можно отличить. Об этом 28 ноября сообщил председатель британской ассоциации по борьбе с раком Роберт Ринтул, его слова приводит The Sun. Об этом: Врач назвал отличия симптомов COVID-19 и рака легких

10:18 28.11.2020 Сразу после приема пищи посетители ресторанов и баров в Британии должны будут покинуть заведение и не смогут задерживаться там для продолжения распития алкогольных напитков, что связано с новыми ограничительными мерами по коронавирусу. Об этом 28 ноября сообщает телеканал BBC со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии британского премьер-министра. Подробности в материале: Посетителям ресторанов в Британии запретят пить алкоголь после приема пищи

11:21 28.11.2020 Тест на коронавирус у трех игроков футбольного клуба «Ньюкасл» показал положительный результат. Об этом 28 ноября сообщил главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс, его слова приводит Sky Sports. Читайте подробнее: Три футболиста «Ньюкасла» заразились коронавирусом

11:21 28.11.2020 Президент Белоруссии Александр Лукашенко убежден, что Белоруссии нужно производить свою вакцину от SARS-CoV-2. Об этом белорусский лидер заявил 27 ноября во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы белорусской столицы, сообщает БелТА. Подробности в материале: Лукашенко высказался за производство вакцины от COVID-19 в Белоруссии

12:11 28.11.2020 Чемпионат мира (ЧМ) по фигурному катанию, проведение которого запланировано в период с 22 по 28 марта 2021 года, может пройти без зрителей на трибунах. Об этом 28 ноября сообщает Skatesweden. Об этом: ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме может пройти без зрителей

12:17 28.11.2020 1248 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за минувшие сутки в Армении, сообщили 28 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Армении в период пандемии выявили более 133,5 тыс заражений коронавирусом

12:41 28.11.2020 Министр здравоохранения Украины Максим Степанов больше не является носителем SARS-CoV-2 и завершил соблюдение режима самоизоляции. Об этом глава украинского минздрава заявил 28 ноября в ходе брифинга, который проходил в возглавляемом им ведомстве. Об этом: Министр здравоохранения Украины вылечился от коронавирусной инфекции

12:44 28.11.2020 Группа хакеров из КНДР провела ряд кибератак на британскую фармацевтическую компанию AstraZeneca, занимающуюся разработкой вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Читайте также: Хакеры из КНДР пытались взломать разработчика вакцины от COVID-19 — СМИ

13:19 28.11.2020 Информацию о том, что из-за положительного результата теста на коронавирус он не выйдет на старт индивидуальной гонки в рамках первого этапа Кубка мира (КМ) по биатлону в финском Контиолахти, подтвердил немецкий биатлонист Филип Хорн. Он сообщил об этом 28 ноября на своей станице в соцсети Instagram. Подробности в материале: Биатлонист из ФРГ Хорн пропустит этап КМ в Финляндии из-за коронавируса

14:50 28.11.2020 Тест на коронавирус старшего тренера сборной России по биатлону Михаила Шашилова на этапе Кубка мира в финском Контиолахти показал положительный результат. Об этом 28 ноября сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский в эфире телеканала «Матч ТВ». Об этом: Старший тренер сборной России по биатлону заразился коронавирусом

15:31 28.11.2020 В Белоруссии по состоянию на 28 ноября выявили 133 324 случая инфицирования коронавирусом, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Белоруссии за сутки выявили почти 1700 случаев инфицирования SARS-CoV-2

16:10 28.11.2020 Более 200 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2 выявили в США за прошедшие сутки. Об этом сообщает 28 ноября университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране. Об этом: В США за сутки выявили более 200 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

17:01 28.11.2020 О временном прекращении работы круглосуточного колл-центра 1105, который начал работу в июле текущего года для консультаций инфицированных коронавирусом пациентов, которые находятся на домашнем лечении, а также — лиц, которые находятся на карантине, сообщили 27 ноября на telegram-канале начальника управления по связям с общественностью Министерства здравоохранения Узбекистана Фурката Санаева. Читайте также: В Узбекистане временно прекратили работу колл-центра по коронавирусу

17:02 28.11.2020 В вооружённых силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки выявили 213 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Украины. Читайте подробнее: В ВСУ за сутки выявили 213 случаев заражения SARS-CoV-2

20:21 28.11.2020 В Лондоне сотрудники полиции задержали более 60 человек, которые принимали участие в акции протеста. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщила столичная полиция. Подробности в материале: В Лондоне задержали более 60 участников акции протеста

20:30 28.11.2020 В мире за последние сутки выявили более 747 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 13 296 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 28 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 747 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

20:45 28.11.2020 В Великобритании за последние сутки от COVID-19 умерли 479 человек, а суммарное количество летальных исходов в стране от данного заболевания на данный момент составляет 58 030. Об этом свидетельствуют обнародованные 28 ноября данные британского правительства. Читайте также: В Великобритании за сутки от COVID-19 скончались 479 человек

22:10 28.11.2020 В Турции за минувшие сутки выявили 6714 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 487 912 человек. Такие данные приводит 28 ноября министерство здравоохранения страны. Об этом: В Турции за сутки выявили более 6,7 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

23:36 28.11.2020 По официальным данным, всего в Косово выявлен 38 431 случай заражения коронавирусом. 23 754 пациента уже здоровы. 989 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 14 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 688 человек. Подробности в материале: В Косово за сутки выявили 639 носителей коронавируса

23:54 28.11.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране были выявлены 60 723 случая заражения. 1699 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них 41 — за последние сутки. Это новый антирекорд по смертности для страны. 37 505 пациентов выздоровели. Лечение проходит 21 519 человек. Об этом: В Македонии за сутки выявили 1022 носителя коронавируса

00:19 29.11.2020 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 36 790 случаев заражения коронавирусом. 18 152 человека уже излечились от COVID-19. 787 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 545 носителей коронавируса

00:27 29.11.2020 В Мьянме продлили действие ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, до 15 декабря, сообщает комитет по предотвращению, контролю и лечению заболеваний страны. Читайте подробнее: В Мьянме продлили ограничения из-за коронавирусной инфекции

00:46 29.11.2020 Полиция британского Лондона задержала 155 человек, принимавших участие в митинге против карантинных мер и вакцинации, сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: В Лондоне задержали 155 протестующих против карантина

01:43 29.11.2020 В Ираке за минувшие сутки выявили 1606 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба иракского минздрава. Читайте также: В Ираке за сутки выявили более 1,6 тысяч зараженных коронавирусом

02:26 29.11.2020 В Турции за минувшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 30 103 человека, сообщает пресс-служба турецкого минздрава. Подробности в материале: В Турции за сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом

03:02 29.11.2020 Ощутимый спад рождаемости в Соединенных Штатах может быть последствием пандемии коронавирусной инфекции, заявила профессор Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в ходе выступления на YouTube. Читайте подробнее: Биолог рассказала о странном последствии пандемии COVID-19

04:19 29.11.2020 В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 360 тысяч человек, передает телеканал CTV. Читайте также: В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 360 тысяч

04:55 29.11.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 450 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 450 зараженных коронавирусом

05:25 29.11.2020 Возможным переносчиком коронавируса между фермами по разведению норок специалист назвала птиц. Об этом: Биолог назвала возможного переносчика коронавируса между зверофермами

05:53 29.11.2020 В Эквадоре общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 190 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения этой латиноамериканской страны. Читайте также: В Эквадоре число зараженных коронавирусом превысило 190 тысяч

06:42 29.11.2020 В Бразилии общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 172 тысячи, сообщает пресс-служба бразильского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Бразилии число умерших пациентов с COVID-19 превысило 172 тысячи

07:03 29.11.2020 Тест на выявление коронавирусной инфекции у губернатора американского штата Колорадо Джареда Полиса показал положительный результат. Об этом сообщила пресс-служба главы региона. Об этом: Губернатор штата Колорадо заразился коронавирусом

07:24 29.11.2020 Власти Южной Кореи рассматривают возможность ужесточения правил социального дистанцирования в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Рёнхап. Читайте подробнее: В Южной Корее ужесточат правила социального дистанцирования из-за COVID-19

07:43 29.11.2020 В Индии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 9,39 млн, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Индии число зараженных коронавирусом превысило 9,39 млн

09:17 29.11.2020 В день независимости Албании Помпео пожелал албанскому народу благополучия, процветания и скорейшего преодоления пандемии COVID-19. Подробности в материале: Помпео: США — надежные союзники Албании

09:18 29.11.2020 В Киргизии за прошедшие сутки выявили 456 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 29 ноября в пресс-службе штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В Киргизии в период пандемии выявили почти 72,5 тыс. заражений SARS-CoV-2

09:26 29.11.2020 Специалисты из Великобритании в области вирусологии рассказали о результатах второго промежуточного анализа данных клинических испытаний российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Читайте также: В Великобритании положительно оценили российскую вакцину «Спутник V»

09:28 29.11.2020 12 978 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 выявили на Украине в минувшие сутки, сообщил 29 ноября министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook. Подробности в материале: На Украине за сутки выявили почти 13 тыс. инфицированных коронавирусом

11:55 29.11.2020 В Белоруссии по состоянию на 29 ноября выявили 135 008 носителей коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Белоруссии число выявленных инфицирований коронавирусом превысило 135 тыс

12:23 29.11.2020 В Армении по состоянию на 11:00 (10:00 мск) 29 ноября выявили 1174 новых случая инфицирования коронавирусом, за весь период пандемии в республике зарегистрировали 134 768 случаев инфицирования, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения. Об этом: В Армении за сутки выявили 1174 случая инфицирования коронавирусом

12:36 29.11.2020 В вооруженных силах Украины за сутки подтвердили 108 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщили 29 ноября в пресс-службе командования медицинских сил ВСУ. Об этом: В ВСУ за сутки выявили более ста носителей коронавируса

14:59 29.11.2020 В Сингапуре медики зарегистрировали интересный случай — у матери, зараженной коронавирусом SARS-CoV-2, родился совершенно здоровый ребенок с антителами к этому патогену. Об этом: В Сингапуре родился ребенок с антителами к SARS-CoV-2

16:00 29.11.2020 За прошедшие сутки в США выявили более 155 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщает 29 ноября Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в стране и в мире. Читайте подробнее: В США за сутки скончались более 1,1 тыс. человек с COVID-19

16:02 29.11.2020 В городе Жолква Львовской области, в центральной районной больнице, в результате отключения электроэнергии 27 ноября скончались два пациента, больных COVID-19, которые в тот момент были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 29 ноября сообщает пресс-служба полиции Львовской области. Читайте также: На Украине два пациента на ИВЛ умерли из-за отключения электроэнергии

17:29 29.11.2020 Сотрудники правопорядка Болгарии вышли на улицы столицы страны, города Софии, с требованием повышения заработной платы. Подробности в материале: Полицейские Болгарии вышли на акции протеста, требуя повысить зарплату

17:51 29.11.2020 Во Франции от заболевания COVID-19 скончался известный журналист и писатель Жан-Луи Серван-Шрейбер. Читайте также: Во Франции от заболевания COVID-19 скончался известный журналист

17:57 29.11.2020 С новой эпидемией, которая может унести большое количество человеческих жизней, мир может столкнуться уже в ближайшем будущем. Об этом сообщил в Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников со ссылкой на вирусологов. Подробности в материале: Мясников не исключил возникновения пандемии вируса со смертностью 35−40%

20:36 29.11.2020 Более 564 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в мире за минувшие сутки. Об этом сообщает 29 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читайте также: ВОЗ: в мире за сутки выявили более 564 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

20:56 29.11.2020 В Великобритании за последние сутки скончались 215 человек с COVID-19. Об этом свидетельствуют обнародованные 29 ноября данные британского правительства. Читайте также: В Британии за сутки выявили более 12 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

22:17 29.11.2020 Общее число выявленных инфицированных SARS-CoV-2 в Турции превысило 500 тыс. человек, за минувшие сутки в стране выявили 29 281 новый случай заражения коронавирусом. Такие данные приводит 29 ноября министерство здравоохранения страны. Читайте также: В Турции за сутки выявили более 29 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

22:19 29.11.2020 По официальным данным, всего в Косово выявлено 39 057 случаев заражения коронавирусом. 24 427 пациентов уже здоровы. 1005 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 16 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 625 человек. Впервые за полтора месяца число активных случаев заражения начало снижаться. Об этом: В Косово за сутки скончались 16 пациентов с COVID-19

22:27 29.11.2020 За прошедшие сутки в стране умерли 11 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 18 346 человек, из них почти половина — в Тиране. На стационарном лечении находятся 482 пациента, за последний месяц это число возросло почти вдвое. Восемь пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 835 носителей коронавируса

22:49 29.11.2020 По данным министерства, с начала эпидемии в стране были выявлены 61 543 случая заражения. 1731 человек умер от осложнений, вызванных COVID-19, из них 32 — за последние сутки. 38 400 пациентов выздоровели. Лечение проходят 21 412 человек. Число выздоровлений в последние сутки превысило число заражений. Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 820 носителей коронавируса

00:59 30.11.2020 Режим ЧП, введённый из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сохранится в Молдавии до 15 января. Читайте также: В Молдавии вновь введён режим ЧП из-за ухудшения ситуации по коронавирусу

01:06 30.11.2020 В Марокко общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 350 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства. Об этом: В Марокко число зараженных коронавирусом превысило 350 тысяч

01:12 30.11.2020 Власти Ливана намерены ослабить ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции, с 30 ноября, сообщает ливанское Национальное новостное агентство. Об этом: В Ливане объявили о смягчении карантина

01:52 30.11.2020 Боливия начнет новый этап ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, 1 декабря, сообщает пресс-служба боливийского минздрава. Подробности в материале: Боливия начнет ослаблять ограничения по COVID-19 в декабре

04:29 30.11.2020 Власти Канады продлили действие запрета на въезд на территорию страны граждан других стран до 21 января, сообщает пресс-служба канадского министерства общественной безопасности. Об этом: Канада продлила запрет на въезд для иностранцев из-за COVID-19

04:46 30.11.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 438 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили более 400 зараженных коронавирусом

04:47 30.11.2020 Деньги будут потрачены на закупку медицинского оборудования и организацию системы тестирования на коронавирусную инфекцию. Читайте подробнее: Организаторы Олимпиады в Токио потратят на антикоронавирусные меры $960 млн

05:52 30.11.2020 В Бразилии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 6,3 млн, сообщает пресс-служба бразильского минздрава. Подробности в материале: В Бразилии число зараженных коронавирусом превысило 6,3 млн

06:42 30.11.2020 Шеффилд, Великобритания (cc) Tim Dennell

07:01 30.11.2020 В Камбодже за прошедшие сутки выявили еще восемь случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба премьер-министра страны. Читайте также: В Камбодже выявили восемь локальных случаев заражения коронавирусом

08:08 30.11.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 5468 и превысило 370 тыс. Об этом 30 ноября сообщает канадский минздрав. Читайте подробнее: В Канаде число выявленных носителей SARS-CoV-2 превысило 370 тыс

08:12 30.11.2020 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 24,4 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Бразилии за сутки выявили свыше 24,4 тыс. носителей коронавируса

08:20 30.11.2020 Кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин, назвал одну из главных проблем, которая мешает обществу бороться эпидемией коронавируса. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление генерального директора Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Рината Максютова о сроках окончания пандемии COVID-19 (по словам учёного, она закончится в 2021 году, однако сам вирус сохранится), эксперт отметил: «Проблема в том, что при появлении новых угроз человеку всегда были на переднем фронте учёные. А в случае появления COVID эту тему оседлали политики и политтехнологи. И сегодня совсем не ясно — кто такой «больной COVID-19», какие методы диагностики (чувствительность и специфичность) и лечения. Никто не может дать ответа на вопросы о формировании иммунной защиты. Зато развернулась пропагандистская гонка — кто вперед сделает вакцину…». Читайте подробнее: Кто такой «больной COVID-19»? Эксперт не верит в скорое окончание пандемии

08:22 30.11.2020 Заявление профессора фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивена Эванса о том, что сообщения об эффективности изготовленной в России вакцины от COVID-19 «Спутник V» до 95% соотносятся с имеющимися данными о разработке других подобных препаратов, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 29 ноября в сервисе «Яндекс.Новости. Читайте также: В сети обсудили положительную оценку вакцины «Спутник V» в Великобритании

08:34 30.11.2020 Чтобы предотвратить распространение COVID-19 Пхеньян усиливает карантинные меры в районах, прилегающих к границе с Китаем и Южной Кореей. Об этом 29 ноября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Об этом: В КНДР усилили карантинные меры в приграничных районах

08:36 30.11.2020 Финляндия закрывает музеи и фитнес-центры и уходит на дистанционку. Вучич призвал сербов готовиться к худшему. В Италии на Рождество и Новые год намерены закрыть все рестораны в стране: за сутки в Европе заразились коронавирусом 200 тысяч человек. Цитата dimsmirnov175.

08:36 30.11.2020 Диагностика. Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики

08:49 30.11.2020 В Батуми сотрудники полиции ворвались в спортивный зал «Реформер Фитнес», который не прекратил работу вопреки объявленным карантинным мерам. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Об этом: Карантин в Грузии: в Батуми оштрафовали спортивный объект

08:59 30.11.2020 Великобритания может стать первой страной, одобрившей применение вакцины от COVID-19, разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNtech. По их информации, препарат могут зарегистрировать в ближайшие несколько дней. Поставки вакцины начнутся практически сразу после получения разрешения — в течение нескольких часов, а первые прививки — с 7 декабря, сообщили источники в британском правительстве. Великобритания заказала 40 млн доз вакцины Pfizer и 100 млн доз вакцины от местной компании AstraZeneca и Оксфордского университета. Цитата из канала «Экономика».

09:01 30.11.2020 За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 35 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 30 ноября говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения. Об этом: В Китае за сутки выявили 35 новых носителей коронавируса

09:04 30.11.2020 Болгария вышла на первое место по летальности от COVID-19 среди государств Европы. При этом власти страны отказались закрывать горнолыжные курорты на своей территории ввиду экономических последствий. Оперативный штаб Москвы.

09:05 30.11.2020 Ланкастер, штат Пенсильвания, США (cc) Anthony G. Reyes

09:05 30.11.2020 В Южной Корее ужесточили ограничения на фоне рекордов по COVID-19. Власти объявили о запрете вечеринок в период рождественских каникул, закрытии общественных саун и некоторых предприятий общепита. В данный момент в стране отмечают самый интенсивный прирост новых заражений за последние девять месяцев. Оперативный штаб Москвы.

09:05 30.11.2020 Антирекорды по суточному приросту заболевших выявлены в Турции — 30 103 новых случая, в Венгрии — 6 819 заболевших, в Индонезии — 6 267 случаев и в Японии — 2 688. Оперативный штаб Москвы.

09:12 30.11.2020 В Батуми протестующие против итогов выборов в парламент Грузии объявили занятую ими территорию «кварталом свободы» от карантинных ограничений, а также заявили, что создали «народную мэрию». Об этом 29 ноября сообщает интернет-издание Batumelebi. Читайте также: В Батуми протестующие создали «народную мэрию»

09:17 30.11.2020 После гибели двух пациентов во Львовской области по всей Украине пройдут проверки медицинского оборудования. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов. Читайте подробнее: На Украине проверят медицинское оборудование после трагедии в Жолкве

09:17 30.11.2020 Мейдстон, Великобритания (cc) John K Thorne

09:32 30.11.2020 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 11 169 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава. Читайте подробнее: В Германии за сутки выявили свыше 11 тыс. новых носителей SARS-CoV-2

09:36 30.11.2020 За минувшие сутки в Индии было выявлено свыше 38 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Читайте также: В Индии за сутки выявили свыше 38,7 тыс. новых носителей коронавируса

09:42 30.11.2020 За сутки от последствий, вызванных коронавирусной пневмонией, на Украине скончались 114 человек. Читайте также: За сутки на Украине выявили 9946 случаев заражения SARS-CoV-2

09:42 30.11.2020 Тест на коронавирусную инфекцию австрийского министра обороны Клаудии Таннер, который она сдала 29 ноября, показал положительный результат. Об этом 30 ноября сообщает агентство APA со ссылкой на представителя главы военного ведомства Австрии. Читайте подробнее: Глава минобороны Австрии заразилась коронавирусом

09:43 30.11.2020 В Индонезии региональное правительство Джокьякарты продлило статус чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса до 31 декабря 2020 года, сообщает Detik. Читайте также: В индонезийском городе продлён статус чрезвычайной ситуации из-за COVID-19

09:47 30.11.2020 В Камбодже выявлены 14 первых случаев заражения коронавирусом на территории страны. Цитата bbbreaking.

09:47 30.11.2020 Ферма в Иордании (cc) International Labour Organization ILO

09:53 30.11.2020 Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией на территории страны выявили в Камбодже. Об этом 30 ноября рассказал премьер-министр правительства страны Хун Сен, его слова приводит агентство Синьхуа. Читайте подробнее: В Камбодже выявили первых носителей коронавируса

10:10 30.11.2020 За истекшие сутки в американском штате Калифорния были госпитализировано свыше 7,4 тыс. пациентов с COVID-19, вызываемым коронавирусом, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 30 ноября сообщает газета The Los Angeles Times. Подробности в материале: В Калифорнии за сутки госпитализировали рекордное число больных с COVID-19

10:18 30.11.2020 Словарь Мерриама-Вебстера назвал «пандемию» словом 2020 года, сообщает канал bbbreaking. Слово выбирается на основании статистического анализа слов, которые очень часто ищут в онлайн-словаре и которые демонстрируют значительное увеличение интернет-трафика по сравнению с прошлыми годами.

10:21 30.11.2020 Профессор Гётеборгского университета Ингемар Скуг считает, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции власти должны предпринять необходимые меры для ужесточения действующих санитарно-эпидемиологических правил в отношении членов персонала, работающего в домах престарелых Швеции. Профессор призвал запретить работникам учреждений по уходу за пожилыми людьми выходить на работу, если кто-то из членов их семьи простужен или проявляет симптомы заболевания COVID-19. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio. «Если нам необходимо снизить уровень смертности в Швеции, то нужно предотвратить попадание инфекции в систему ухода за пожилыми людьми», — заявил Скуг. По данным журналистов, сейчас в Швеции сотрудники домов престарелых могут выходить на работу, ожидая при этом результат теста на COVID-19, если у них нет симптомов заболевания. Посещение учреждения по уходу за пожилыми людьми также допускается, если у взрослого или старшеклассника в семье медработника проявляются симптомы простуды, однако COVID-19 обнаружен не был. Об этом: В Швеции из-за пандемии потребовали ужесточить СанПиН для домов престарелых

10:21 30.11.2020 Названы причины нарушений памяти и концентрации внимания при COVID-19. Пациенты, переболевшие коронавирусом, стали чаще жаловаться на нарушения памяти и концентрации. По словам хирурга и реабилитолога Константина Лядова, рост числа таких обращений начался осенью. Врач подчеркнул, что далеко не все пациенты с COVID-19 обращаются с подобными жалобами, но они есть. Цитата newsvirus.

10:26 30.11.2020 Координатор правительства Швеции по кризисным ситуациям Элизабет Бактеман заявила, что у граждан страны есть необходимая «физическая и психическая готовность» справляться с коронавирусом в течение всего 2021 года. Она также отметила, что, несмотря на появление вакцины от COVID-19, пандемия коронавирусной инфекции не прекратится. Об этом сообщила газета Expressen. Читайте также: Пандемия не закончится с появлением вакцины — правительство Швеции

10:27 30.11.2020 Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков победил COVID-19 и вышел на работу. Об этом: Спикер Рады излечился от COVID-19

10:33 30.11.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 3216 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 30 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge. Об этом: В Грузии за сутки выявили более 3200 случаев заражения коронавирусом

10:40 30.11.2020 В октябре 2020 года индекс промышленного производства в Южной Корее сохранился на уровне предыдущего месяца, однако в годовом исчислении показатель сократился на 2,7%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны. Читайте подробнее: Индекс промышленного производства в Южной Корее сократился на 2,7%

10:59 30.11.2020 Представители правящей Демократической партии «Тобуро» и правительства согласились с тем, что дополнительный бюджет на выплату третьей по счёту субсидии на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса должен осуществляться адресно. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей партии. Читайте подробнее: В Южной Корее намерены оказать помощь наиболее уязвимым слоям населения

11:00 30.11.2020 В Венесуэле начинается месяц ослабления ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Prensa Latina. В течение всего декабря будут работать, в частности, 53 социально-экономических, коммерческих, производственных сектора, а также сферы услуг, туризма и отдыха. При этом отмечается, что работа предприятий будет производиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Читайте также: Венесуэла ослабит ограничения на месяц для восстановления экономики

11:08 30.11.2020 Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит — представитель ВОЗ в РФ.

11:08 30.11.2020 Полицейский в маске, Аргентина (cc) Ricardo Huñis

11:08 30.11.2020 В Кении зарегистрировали в общей сложности 711 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Подробности в материале: В Кении за сутки выявили 711 случаев заражения коронавирусом

11:14 30.11.2020 Из-за большого количества пациентов с COVID-19, вызываемого коронавирусом, в больницах Молдавии почти закончились места. Об этом 30 ноября сообщил на брифинге премьер-министр страны Ион Кику. Об этом: В Молдавии почти нет мест в больницах из-за COVID-19 — Кику

11:28 30.11.2020 Группа активистов возле здания парламента Грузии в Тбилиси 30 ноября начала проводить акцию протеста. Об этом сообщает «Общественное телевидение». Читайте подробнее: В Тбилиси возле здания парламента Грузии началась акция протеста

11:31 30.11.2020 В 2020 году в Африке южнее Сахары от малярии погибнет гораздо больше людей, чем от COVID-19, сообщает Telegraph. Читайте подробнее: В Африке смертность от малярии превысит показатели COVID-19 — ВОЗ

11:32 30.11.2020 Новые рекомендации о определении «близкий контакт» при коронавирусной инфекции готовит в настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом 30 ноября сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Об этом: В ВОЗ готовят новые рекомендации о «близких контактах» при коронавирусе

11:33 30.11.2020 Председатель профсоюза медиков Sjukhusläkarna в Стокгольме Андреас Фишер, считает, что государственные органы власти Швеции должны взять на себя большую ответственность за поведение граждан и ввести масочный режим в магазинах и торговых центрах в преддверии Рождества. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Об этом: В Швеции призвали ужесточить карантинные ограничения перед Рождеством

11:35 30.11.2020 Правительство Швеции ожидает одобрения вакцины от COVID-19 только в январе следующего года. Однако небольшие партии препарата могут прибыть на территорию страны до наступления Рождества. Об этом сообщила газета Aftonbladet. Читайте подробнее: Первые партии вакцины от COVID-19 могут поступить в Швецию к Рождеству

11:41 30.11.2020 Производство медицинских масок в Турции (cc) International Labour Organization ILO

11:45 30.11.2020 На одной из американских военных баз в Южной Корее выявили 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK). Читайте подробнее: На базе США в Южной Корее выявили 13 случаев заражения коронавирусом

11:46 30.11.2020 По данным Роспотребнадзора, в мире на 30 ноября 2020 года выявлено 62 642 216 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 503 999 случаев. Также зарегистрировано 1 458 079 летальных исходов, за последние сутки прирост составил 7041.

11:47 30.11.2020 Окончания пандемии коронавируса в ближайшие месяцы ждать не стоит, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Читайте подробнее: В ВОЗ оценили вероятность окончания пандемии в ближайшие месяцы

12:06 30.11.2020 Глава Тбилисской инфекционной больницы, профессор Тенгиз Церцвадзе, координирующий деятельность всех «ковидных» больниц в стране, выздоровел от COVID-19. Об этом он рассказал в интервью в эфире телеканала «Имеди». Подробности в материале: Главный инфекционист Грузии Церцвадзе выздоровел от COVID-19

12:10 30.11.2020 В странах Европы последние две недели демонстрируются позитивные тенденции по снижению темпов распространения коронавируса. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Читайте также: В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в странах Европы

12:10 30.11.2020 В Нидерландах с 1 декабря ношение маски в закрытых помещениях станет обязательным. Цитата bbbreaking.

12:11 30.11.2020 Шеффилд, Великобритания (cc) Tim Dennell

12:19 30.11.2020 В своем репортаже побывавшая в Ухане журналистка шведского телеканала SVT Ульрика Бергстен отметила, что китайский город Ухань полностью погрузился в тишину. Во время посещения центра пандемии коронавируса для нее стало совершенно очевидно, что «никто не хочет говорить о том, что произошло — теперь жители Уханя хотят все забыть и жить дальше». Об этом: Никто в китайском Ухане не хочет говорить о том, что произошло — SVT

12:21 30.11.2020 Министерство образования Камбоджи решило закрыть все школы до января 2021 года после появления сообщений о локальной вспышке коронавируса, сообщает CNN Indonesia. Читайте подробнее: В Камбодже закрыли все школы из-за вспышки коронавируса

12:24 30.11.2020 Министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен заявила, что дома престарелых по всей стране нуждаются в большем количестве персонала. Она также пообещала сделать все возможное с целью улучшения качества медицинского обслуживания пожилых людей в домах престарелых. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Читайте подробнее: В Швеции пообещали улучшить качество ухода за пожилыми людьми

12:34 30.11.2020 Сразу после того, как пандемия коронавирусной инфекции утихнет, такое словосочетание, как COVID-19, быстро исчезнет из общественного сознания. Об этом в эфире шведского телеканала SVT заявил историк Петер Инглунд, подчеркнув, что пандемия приведет к другим долгоиграющим последствиям. Читайте подробнее: COVID-19 канет в Лету вскоре после того, как закончится пандемия — историк

12:35 30.11.2020 Индия как один из лидеров по производству вакцин в рамках глобальных программ иммунизации примет максимальное участие в борьбе с коронавирусом. Об этом 30 ноября заявил вице-президент Индии Венкая Найду на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС. Об этом: В Индии намерены помогать всем странам мира с вакцинацией от коронавируса

12:42 30.11.2020 Несмотря на карантинные меры, Индия не останавливала разработку вакцины от коронавируса и фармацевтическую помощь другим странам. Об этом 30 ноября заявил вице-президент Индии Венкая Найду на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС. Подробности в материале: Борьба с коронавирусом: Индию провозгласили «аптекой для всего мира»

12:47 30.11.2020 В грузинском городе Рустави предприниматели, торгующие на так называемом «Стамбульском рынке», в ходе акции протеста 30 ноября перегородили автомобильную дорогу, выступая против карантинных ограничений. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи». Об этом: В грузинском Рустави протестующие предприниматели перекрыли дорогу

12:55 30.11.2020 Почти девять месяцев Индонезия находится под властью коронавируса, но нет никаких признаков того, что передача коронавируса в стране снизилась, сообщает Kompas. Читайте также: В Индонезии число случаев заражения коронавирусом превысило 538 тысяч

13:00 30.11.2020 Испанские власти продлили действие постановления от 17 июля 2020 года, предусматривающее ограничения на въезд для жителей ряда стран. Об этом сообщают испанские СМИ. Ограничения продлятся до 31 декабря 2020 года. При этом граждане Австралии, Японии, Руанды, Новой Зеландии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда и Уругвая могут въезжать в Испанию — для них ограничения на въезд не действуют. Подробности в материале: Власти Испании продлили ограничения на въезд в страну

13:02 30.11.2020 В настоящее время нельзя исключать возможности повторных пандемий, которые окажутся в разряде регулярных соыбтий. Об этом 30 ноября заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС. Читайте подробнее: «Чёрные лебеди» станут регулярными событиями — премьер-министр Казахстана

13:06 30.11.2020 Правительство Южной Кореи обеспокоено тем, что в случая сохранения текущей эпидемиологической обстановки в стране, третья волна коронавируса может затянуться. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представитель Управления по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее обеспокоены продолжительностью третьей волны коронавируса

13:10 30.11.2020 Эпидемиологическая ситуация в Грузии остается управляемой. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 30 ноября заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Подробности в материале: Эпидемиологическая ситуация в Грузии сложная, но управляемая — врач

13:12 30.11.2020 Портативное устройство, позволяющее за пять минут получить результат ПЦР-теста на коронавирус, создали в Сингапуре. Главный технический директор компании Cell ID Хандер Сим представил новую разработку 30 ноября в ходе видеоконференции. Подробности в материале: В Сингапуре разработали устройство для пятиминутного ПЦР-теста

13:19 30.11.2020 После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 27 ноября, что «Турция обязана и будет принимать новые ограничительные меры», основной темой повестки дня на совещании, которое будет организовано 30 ноября в президентском дворце в Анкаре, станет рассмотрение новых предписаний и ограничения для борьбы распространением коронавируса. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7. Об этом: В Турции могут ввести новые меры из-за распространения коронавируса

13:20 30.11.2020 В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны. Читайте также: В ВС Южной Кореи выявили ещё два случая заражения коронавирусом

13:28 30.11.2020 В Южной Осетии за прошедшие выходные выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главу Юго-Осетпотребнадзора Марину Кочиеву. Читайте подробнее: В Южной Осетии за выходные выявили почти 40 носителей коронавируса

13:29 30.11.2020 Производство масок в Алжире (cc) International Labour Organization ILO

13:30 30.11.2020 Вакцина от COVID-19 будет одобрена в ближайшее время. Пока точно никто не знает, как вакцинация населения будет проходить в регионах Швеции. Однако министра здравоохранения социальных дел Лены Халленгрен не беспокоит, что Швеция будет отставать в этом процессе от других стран. Об этом сообщила газета Expressen. Подробности в материале: В Швеции отсутствует план по вакцинации населения от COVID-19 — Expressen

13:32 30.11.2020 Премьер КНР рассказывает Михаилу Мишустину и ШОС о борьбе с COVID-19: «Мы прилагаем максимум усилий для разработки вакцины (COVID-19). Как нам представляется, вакцина — это общее достояние в глобальном масштабе. Успешная разработка вакцины должна стать доступной для всех стран мира, по стоимости и по охвату. Мы вместе со всеми странами мира будем преодолевать стоящий перед нами неординарный вызов». Цитата youlistenedmayak.

13:35 30.11.2020 В то время, как распространение коронавирусной инфекции в Швеции продолжается, ситуация в национальной системе здравоохранения становится все более напряженной, несмотря на введенные ограничения. Поэтому профессор Университета Умео Фредрик Элг считает, что власти не оставят эпидемиологическую ситуация в состоянии свободного падения и пойдут на очередное ужесточение существующих ограничений. Об этом сообщила газета Expressen. Подробности в материале: В Швеции могут ужесточить карантинные ограничения

13:56 30.11.2020 Продавец мороженого в Анси, Франция (cc) International Labour Organization ILO

13:58 30.11.2020 В Грузии сложная эпидемиологическая ситуация из-за высоких темпов распространения коронавируса, поэтому проводить в это время акции протеста — «безответственно». Об этом, как передает пресс-служба правительства, 30 ноября заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге. Подробности в материале: Врач в Грузии призвал не проводить акции протеста в период пандемии

14:17 30.11.2020 Хотя вакцина против коронавируса еще не одобрена, и более десяти вакцин находятся на стадии тестирования в самых известных лабораториях мира, Черногория выплатила аванс в размере 646 000 евро, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сообщает портал CDM. Подробности в материале: Черногория заплатила аванс за будущую вакцину от коронавируса

14:39 30.11.2020 Страны ЕС могут под свою ответственность воспользоваться спецпроцедурой одобрения вакцин — Еврокомиссия о намерении Венгрии использовать «Спутник V». Цитата RT.

14:40 30.11.2020 Производство больничных коек. Булавайо, Зимбабве (cc) International Labour Organization ILO

14:45 30.11.2020 Главный санитарный врач Черногории Бобан Мугоша в эфире утренней программы на TV Vijesti сообщил, что вскоре возможны новые ограничения, если кривая заражений коронавирусом в стране не пойдет на уверенный спад. Читайте подробнее: В Черногории не исключают введения локдауна из-за эпидемситуации

14:47 30.11.2020 Американский фондовый рынок к концу года сможет показать новые максимумы на фоне снижения политической неопределенности и одобрения вакцины COVID-19. Подробности в материале: Рынки США обновили исторический максимум

14:47 30.11.2020 Власти Тайваня ограничат количество въезжающих в страну индонезийских рабочих из-за всплеска числа случаев заражения коронавирусом, сообщает Sindonews. Об этом: Тайвань ограничит въезд индонезийским рабочим из-за коронавируса

14:52 30.11.2020 Действующий президент Молдавии провёл совещание по COVID: все плохо, мест в больницах не хватает. Цитата youlistenedmayak.

14:53 30.11.2020 Врачи в спецодежде. russian.news.cn

15:27 30.11.2020 Жюри общества немецкого языка в Висбадене назвало Corona-Pandemie («коронавирусная пандемия») словом 2020 года. Об этом 30 ноября говорится в сообщении общества. Читайте также: В Германии выбрали главное слово 2020 года

15:33 30.11.2020 Правительство Венгрии вправе применить российскую вакцину «Спутник V» для защиты населения от коронавируса. Об этом 30 ноября заявил журналистам представитель Еврокомиссии (ЕК). Читайте также: В Еврокомиссии прокомментировали покупку Венгрией вакцины «Спутник V»

15:34 30.11.2020 Вакцина от коронавируса. sevdz.ru

15:35 30.11.2020 Во Франции всего за время пандемии умерли 52 325 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 198 пациентов. Об этом в понедельник, 30 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы. По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 9 784 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,218 млн. Об этом: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 198 человек

15:36 30.11.2020 Супермаркет в Анси, Франция (cc) International Labour Organization ILO

15:37 30.11.2020 Новая акция протеста против итогов голосования на парламентских выборах пройдет в Тбилиси в день первого заседания парламента Грузии, но она будет из-за пандемии «символической». Об этом, как сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», 30 ноября сообщил журналистам один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава. Об этом: Лидер «Европейской Грузии» анонсировал новую акцию протеста

15:50 30.11.2020 Вероятность введения полного локдауна на Украине действительно является «достаточно большой», заявил на брифинге 30 ноября глава Верховной рады Дмитрий Разумков. Читайте также: Спикер Рады заявил о «достаточно большой» вероятности полного локдауна

16:04 30.11.2020 Сотрудники полиции в Тбилиси не позволили протестующими установить палатку возле здания парламента Грузии. Об этом 30 ноября сообщает агентство «Новости-Грузия». По данным журналистов, акцию проводили участники движения «За Грузию». Они выступили против новых карантинных ограничений, введенных правительством страны с 28 ноября. Читайте также: Протестующие пытались установить палатку у здания парламента Грузии

16:25 30.11.2020 Решение о введении жёсткого карантина на Украине должны принять 4 декабря. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Корниенко. Подробности в материале: В Раде рассказали, когда примут решение о введении жёсткого карантина

16:30 30.11.2020 Заместитель министра культуры, национального наследия и спорта Польши Ярослав Селлин заявил, что до конца текущего года польские деятели культуры и искусства получат из Фонда поддержки культуры 400 миллионов злотых (106 миллионов долларов США) в общей сложности. Об этом передает Polskie Radio 24. Читайте также: В Польше поддержат деятелей культуры в связи с пандемией

16:43 30.11.2020 Население стран Евросоюза серьёзно раздражено противоэпидемическими мерами, вводимыми правительствами их стран. Об этом 30 ноября заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: «Градус недовольства есть практически везде» — о протестах в Евросоюзе

16:56 30.11.2020 Общественность в странах Евросоюза сильно раздражена ситуацией в экономике на фоне пандемии. Об этом 30 ноября заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на телеканале «Россия 24». Об этом: В Европе обнаружили «питательную среду для протестов»

17:07 30.11.2020 Во многих странах Евросоюза зреет сильное раздражение действиями властей во время эпидемии коронавируса. Об этом 30 ноября заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Пандемические протесты: дойдёт ли Евросоюз до точки кипения, как США?

17:18 30.11.2020 Бесконтрольное применение антибиотиков и противовирусных препаратов может вызвать новую пандемию, еще более опасную, чем коронавирус, заявила 30 ноября журналистам представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. Читайте также: В ВОЗ заявили об опасности антибиотиков

17:18 30.11.2020 В разжигании протестов в странах Евросоюза начали уже обвинять российскую сторону. Об этом 30 ноября заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Пандемические протесты: в Евросоюзе ищут «российский след»?

17:19 30.11.2020 Задержание участника протестной акции против введения карантина. Шеффилд, Великобритания (cc) Tim Dennell

18:01 30.11.2020 Состояние здоровья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони«немного ухудшилось», сообщили в его пресс-службе 30 ноября. Читайте также: Адвокат рассказал о самочувствии Берлускони

18:25 30.11.2020 Эффективность вакцины от коронавируса, разработанной Moderna, составляет 94,1%, сообщили 30 ноября в пресс-службе американской компании. Читайте также: Moderna оценила эффективность своей вакцины от COVID-19

18:32 30.11.2020 Турецкие учёные выяснили, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции имеют большую концентрацию вируса, чем больные с симптомами, а потому представляют большую опасность для окружающих. Результаты исследования опубликованы в журнале Infection. Читайте также: Бессимптомные носители SARS-CoV-2 оказались более опасными для окружающих

19:35 30.11.2020 В мире за последние сутки зафиксировано 496 892 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 7697 больных COVID-19, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте подробнее: ВОЗ: в мире за сутки выявлено почти 500 тысяч инфицированных коронавирусом

19:40 30.11.2020 Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает 30 ноября пресс-служба Кремля. Обсуждались ход подготовки к саммиту СНГ и использование российской вакцины от коронавируса. Читайте также: Путин обсудил с президентом Узбекистана вопрос вакцин от коронавируса

19:41 30.11.2020 За прошедшие сутки в США коронавирус был выявлен еще у 138 тыс. человек, сообщает 30 ноября Университет Джонса Хопкинса. Читайте также: В США за сутки выявили 138 тыс. новых заражений коронавирусом

19:41 30.11.2020 Нью-Йорк в период коронавируса. russian.news.cn

19:42 30.11.2020 За весь период с момента объявления пандемии в Киргизии зарегистрировано 72 807 человек, у которых подтвердился диагноз «COVID-19». Читайте подробнее: В Киргизии число новых случаев заражения COVID снизилось до 380 за сутки

19:44 30.11.2020 Узбекистан предоставил Киргизии очередной гуманитарный груз. med. kg

19:45 30.11.2020 Всемирная организация здравоохранения на минувшей неделе зафиксировала первое снижение количества новых случаев COVID-19 в Европе с начала второй волны пандемии, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Читайте подробнее: ВОЗ: прирост больных COVID-19 в Европе замедлился впервые с сентября

20:03 30.11.2020 Медики в защитных костюмах. Германия © Raimond Spekking. CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons)

20:33 30.11.2020 С середины ноября во Франции падает количество заразившихся и погибших от SARS-CoV-2 в день. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Пандемия коронавируса во Франции идет на спад — Le Figaro

20:34 30.11.2020 Франция в период эпидемии коронавируса. russian.news.cn

20:58 30.11.2020 Сербия получит партию российской вакцины от коронавирусной инфекции для лабораторных исследований. Об этом сообщили 30 ноября в Минпромторге России по итогам переговоров главы ведомства Дениса Мантурова с премьер-министром Сербии Аной Брнабич. Подробности в материале: Сербия получит партию российской вакцины «Спутник V» для исследований

20:59 30.11.2020 Власти Львова не намерены вводить локдаун на новогодние праздники, даже если такое решение примет правительство Украины. Об этом сегодня, 30 ноября, заявил на брифинге мэр Львова Андрей Садовый, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: «Рождество отменить нельзя»: Львов не будет уходить на новогодний локдаун

21:00 30.11.2020 Лаборатории института общественного здравоохранения Черногории, другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой новой коронавирусной инфекции, проанализировали 1233 теста, среди которых было зарегистрировано в общей сложности 384 новых положительных. Читайте также: В Черногории зафиксировали рекордное число умерших от COVID-19 за сутки

21:40 30.11.2020 Число выявленных инфицированных коронавирусом в Турции превысило полмиллиона человек, сообщает министерство здравоохранения республики. Читайте подробнее: Число инфицированных коронавирусом в Турции превысило полмиллиона

21:53 30.11.2020 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о расширении комендантского часа в стране в связи с продолжающимся ростом количества инфицированных коронавирусом, передаёт Anadolu Ajansı. Читайте подробнее: Эрдоган объявил о расширении комендантского часа в Турции из-за пандемии

22:13 30.11.2020 Вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Pfizer и Moderna, могут оказаться доступными для жителей США уже в этом году, передаёт 30 ноября CBS. Подробности в материале: В минздраве США рассказали о готовности вакцин Pfizer и Moderna

22:32 30.11.2020 Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США следует в срочном порядке рассмотреть заявку Moderna на одобрение её вакцины от коронавируса, написал 30 ноября американский президент Дональд Трамп в Twitter. Читайте также: Трамп призвал срочно рассмотреть заявку Moderna по вакцине от COVID-19

22:35 30.11.2020 Дезинфекция общественного транспорта в Нью-Йорке. (сс) Andrew Cashin. MTA New York City Transit

22:54 30.11.2020 Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 63 миллиона человек, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса. Читайте также: Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 63 миллиона

23:30 30.11.2020 Во Франции всего за время пандемии умерли 52 731 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 408 пациентов. Об этом в понедельник, 30 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы. Читайте подробнее: Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 408 человек

23:38 30.11.2020 Члены миссии Международного валютного фонда в Хорватии на видеоконференции 30 ноября заявили, что из-за новой волны пандемии коронавируса Хорватия все еще сталкивается со значительными проблемами, а также что меры экономической политики необходимо адаптировать к развитию кризиса. Они также не рекомендуют снижать НДС без принятия соответствующих мер, которые бы предотвратили постоянную потерю доходов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index. Читайте также: МВФ: Экономика Хорватии снизится на 8−10% в 2020 году из-за коронавируса

23:40 30.11.2020 По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 38 182 случая заражения коронавирусом. 18 849 человек уже излечились от COVID-19. 810 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки в стране умерли 12 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходит 18 523 человека, из них почти половина — 9 576 — в Тиране. На стационарном лечении находится 491 пациент, за последний месяц это число возросло почти вдвое. Читайте подробнее: В Албании за сутки выявили 557 носителей коронавируса

23:42 30.11.2020 «На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев COVID-19 составляет 790 004, общее число смертей — 21 535, а общее число выздоровлений — 731 242», — сообщил в Twitter 30 ноября министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе. Об этом: В ЮАР выявили более 790000 случаев COVID-19

00:40 01.12.2020 Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 подтвердилось у премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, сообщает пресс-служба хорватского правительства. Подробности в материале: У премьер-министра Хорватии выявили заражение коронавирусом

01:24 01.12.2020 Мировой рынок нефти в 2021 году, вероятно, столкнётся с «огромными проблемами» из-за сохраняющейся эпидемиологической угрозы, заявил 30 ноября президент ОПЕК и министр энергетики Алжира Абдельмаджид Аттар на совещании группы. Об этом сообщает телеканал CNBC. Об этом: В ОПЕК предупредили об «огромных проблемах» на нефтяном рынке в 2021 году

02:03 01.12.2020 Общее число подтвержденных случаев выздоровления от коронавирусной инфекции нового типа в Бразилии достигло 5 601 804. Об этом сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения. При этом количество выявленных фактов инфицирования SARS-CoV-2 увеличилось за сутки на 21 138 и составило 6 335 878. Об этом: В Бразилии число выздоровевших после COVID-19 превысило 5,6 млн

02:04 01.12.2020 В Италии число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 1,6 млн. Это следует из данных, опубликованных американским Университетом Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в мире. Читайте также: В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн

02:24 01.12.2020 У премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича 30 ноября обнаружили коронавирус. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list. Читайте также: У премьер-министра Хорватии обнаружили коронавирус

02:42 01.12.2020 Фармацевтическая компания Moderna 30 ноября направила заявку на одобрение экстренного применения своей вакцины от коронавируса mRNA-1273 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом пресс-служба американской компании сообщает на своей странице в социальной сети Twitter. Читайте подробнее: Moderna подала в США заявку на одобрение своей вакцины от коронавируса

03:33 01.12.2020 Вакцинация жителей Турции от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться уже в декабре заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в рамках выступления по итогам заседания правительства страны. Читайте подробнее: В Турции объявили, когда может начаться вакцинация от коронавируса

03:41 01.12.2020 В японской столице Токио за ноябрь выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — почти 10 тысяч человек, сообщает агентство Kyodo. Читайте также: В Токио за ноябрь выявили рекордное число зараженных коронавирусом

03:48 01.12.2020 Заявление о своей отставке подал специальный советник Белого дома по пандемии нового коронавируса Скотт Атлас, передает телеканал Fox News со ссылкой на документ. Подробности в материале: Помощник Трампа по коронавирусу ушел в отставку — Fox News

04:11 01.12.2020 Открытие главной рождественской ели города Нью-Йорка пройдет с ограничениями из-за ситуации с новым коронавирусом, заявил мэр города Билл де Блазио в ходе пресс-конференции. Читайте также: В Нью-Йорке для посетителей главной рождественской ели введут ограничения

04:21 01.12.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 451 зараженного коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Читайте также: В Южной Корее выявили 451 зараженного коронавирусом

05:27 01.12.2020 В Зимбабве общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 10 тысяч, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и защиты детей страны. Об этом: В Зимбабве число зараженных коронавирусом превысило 10 тысяч

05:31 01.12.2020 Отборочный европейский олимпийский турнир по боксу на игры в Токио, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновится в Лондоне в апреле 2021 года. Об этом 1 декабря сообщает портал Inside the Games. Читайте также: Европейский отбор по боксу возобновится в Лондоне в апреле

05:59 01.12.2020 По официальным данным, всего в Косово выявлено 39 596 случаев заражения коронавирусом. 25 001 пациент уже здоров. 1016 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли 11 пациентов с COVID-19. Лечение проходят 13 579 человек. Читайте подробнее: В Косово сокращается суточный прирост числа выявленных случаев коронавируса

06:07 01.12.2020 Общее число выявленных носителей коронавируса в стране с населением в 10,5 миллиона человек составляет, по официальным данным, 105 271. В настоящее время к аппаратам ИВЛ в стране подключены 600 человек, причем 581 пациент уже покинул отделение интенсивной терапии. Об этом: В Греции за сутки выявили 1044 носителя коронавируса

06:17 01.12.2020 В Колумбии за прошедшие сутки выявили 8430 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава. Подробности в материале: В Колумбии за сутки выявили более 8 тысяч зараженных коронавирусом

06:41 01.12.2020 В Камбодже за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом нового типа среди местных жителей, сообщает пресс-служба камбоджийского минздрава. Читайте подробнее: В Камбодже выявили еще три локальных случая заражения коронавирусом

07:04 01.12.2020 Две вакцины от нового коронавируса могут быть зарегистрированы в ближайшие недели в Великобритании, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News. Подробности в материале: В Британии сообщили о планах по двум вакцинам от коронавируса

07:18 01.12.2020 Лаборатория в Иране. (сс) Mohammad Mohsenifar. Mehr News Agency

07:19 01.12.2020 Тест на антитела не должны самостоятельно делать участники исследований вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, заявил израильский иммунолог, профессор Яков Беркун. По его словам, этот шаг может повлиять на результаты испытаний препарата. «На западе, в частности в Израиле, нельзя подписать участников каких-либо испытаний, то есть человек имеет полное право проверять у себя все, что он хочет. Поэтому, конечно, объясняют человеку, который принимает участие в испытаниях, что это нежелательно, просят его этого не делать», — сказал ученый, слова которого цитирует РИА Новсоти. Об этом: Названо главное правило при испытании вакцины от коронавируса

07:30 01.12.2020 В Аргентине за минувшие сутки выявили 5726 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба аргентинского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Аргентине за сутки выявили почти 6 тысяч зараженных коронавирусом

07:40 01.12.2020 В Англии осталось всего два дня локдауна. Как ранее заявил премьер-министр ВеликобританииБорис Джонсон, с 3 декабря страна перейдет к трехступенчатой системе карантина.

07:50 01.12.2020 В Индии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 9,46 млн. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны. Об этом: В Индии число зараженных коронавирусом приблизилось к 9,5 млн

07:58 01.12.2020 В Иране за последние сутки скончался 371 человек в результате заражения коронавирусной инфекцией, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари 30 ноября. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News. Читайте подробнее: В Иране COVID-19 унёс жизни 371 человека за последние 24 часа

08:17 01.12.2020 В ноябре 2020 года экспорт товаров из Южной Кореи составил $45,8 млрд, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны. Читайте также: Экспорт товаров из Южной Кореи в ноябре вырос на 4,4%

08:34 01.12.2020 29 ноября министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что за последний месяц от коронавирусной инфекции второй день подряд погибло менее 400 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Читайте подробнее: Иранский министр: суточное число погибших от COVID-19 снижается

08:42 01.12.2020 87 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 30 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2. Читайте также: В Абхазии за сутки выявили более 80 носителей коронавируса

08:42 01.12.2020 За истекшие сутки в Израиле было выявлено свыше 1,2 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Израиле за сутки выявили свыше 1,2 тыс. новых носителей SARS-CoV-2

08:45 01.12.2020 За минувшие сутки на территории Великобритании было выявлено 12 330 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает британское правительство со ссылкой на минздрав страны. Читайте подробнее: В Британии за сутки выявили свыше 12 тыс. новых носителей коронавируса

09:02 01.12.2020 В Индонезии коронавирус обнаружили у губернатора Джакарты Аниес Басведана, сообщает CNN Indonesia. Читайте также: Коронавирус обнаружен у губернатора столицы Индонезии

09:02 01.12.2020 Спустя полгода в Южной Корее вновь зафиксировали сокращение объёмов продаж магазинов беспошлинной торговли (Duty Free). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Korea Duty Free Shops Association. Читайте подробнее: Объём продаж южнокорейских Duty Free за октябрь снизились на 6,3%

09:06 01.12.2020 Для экономики США новости о вакцине от коронавирусной инфекции являются достаточно позитивными в среднесрочной перспективе, так как успех в борьбе с SARS-CoV-2 в среднесрочной перспективе будет определять экономический рост. Об этом 1 декабря заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл, во время своего выступления в американском Сенате. Читайте подробнее: Глава ФРС США оценил влияние на экономику страны вакцины от SARS-CoV-2

09:09 01.12.2020 Оппозиционные партии Грузии должны прекратить проводить митинги, пока в стране высокие темпы распространения коронавируса. С таким призывом 30 ноября выступил член партии «Европейская Грузия» и основатель Ассоциации анестезиологии Вахтанг Калоян в эфире телеканала Palitra News. Об этом: Жителей Грузии призвали прекратить проводить митинги из-за пандемии

09:16 01.12.2020 Министр здравоохранения Кении Мутахи Кагве объявил ноябрь самым «мрачным» месяцем с начала пандемии коронавируса в марте. В ноябре в стране было зарегистрировано 28 124 случаев заражения коронавиурсом, что вдвое больше, чем в сентябре и октябре вместе взятых. Подробности в материале: Глава минздрава Кении рассказал о самом трудном периоде в борьбе с СОVID-19

09:27 01.12.2020 Введенный запрет мэрией Стокгольма на посещение домов престарелых в столице не соответствует действующему законодательству. Об этом со ссылкой на решение административного суда Стокгольма сообщила новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: Суд Стокгольма признал незаконным введенное из-за пандемии ограничение

09:37 01.12.2020 В США за сутки госпитализированы 96 039 человек с коронавирусом. Это новый «рекорд».

09:40 01.12.2020 В результате пандемии коронавирусной инфекции появился запрос на углубление взаимодействия в сфере биологической безопасности на международном уровне. Об этом 1 декабря заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью международному информационному агентству «Казинформ». Читайте также: Лавров: пандемия продемонстрировала уязвимость всего мира

09:51 01.12.2020 С целью недопущения проникновения зараженных коронавирусом граждан Швеции на территорию Норвегии, теперь государственную границу между двумя странами охраняют подразделения Вооруженных сил Норвегии. Об этом сообщили журналисты новостной службы Sveriges Radio, подчеркнув, что такой ситуации на границе не наблюдалось со времен Второй мировой войны. Об этом: Угроза коронавируса: норвежско-шведскую границу теперь охраняют военные

10:02 01.12.2020 Послабление карантинных ограничений в Грузии по случаю Нового года будет в период с 24 декабря 2020 года по 2 января 2021 года, и этот срок увеличен не будет. Об этом, как передает пресс-служба правительства, 30 ноября заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава в ходе брифинга. Подробности в материале: В Грузии рассказали о послаблении карантинных ограничений

10:05 01.12.2020 Из-за пандемии коронавируса капсульные отели в Японии оказались на грани разорения, поскольку люди стали избегать такого рода пространств, а число путешественников значительно сократилось.

10:12 01.12.2020 В Грузии в течение последних суток выявили 3759 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 1 декабря опубликовали на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили более 3700 случаев заражения коронавирусом

10:13 01.12.2020 За минувшие сутки на территории Украины коронавирусом заразились 12 498 человек, включая 646 медицинских работников и 586 детей. Об этом 1 декабря сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook. Об этом: На Украине за сутки почти 650 медиков заразились коронавирусом

10:17 01.12.2020 Сотрудники Государственного ветеринарного института Швеции выявили у диких птиц опасный и высокопатогенный птичий грипп H5N8. Зараженных птиц специалистам удалось найти сразу в нескольких местах по стране. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: В Швеции зарегистрировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

10:20 01.12.2020 В своем новом отчете Государственная служба занятости Швеции утверждает, что недавно ужесточенные и вновь принятые ограничения в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции не оказали какого-либо воздействия на рынок труда. Об этом сообщила газета Fria Tider. Подробности в материале: Карантинные ограничения в Швеции не повлияли на рынок труда — Fria Tider

10:23 01.12.2020 Коронавирус выявили у министра финансов Грузии Иване Мачавариани. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Об этом: Министр финансов Грузии заразился коронавирусом