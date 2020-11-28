Москва, 28 ноября, 2020, 10:57 — ИА Регнум. В рамках симпозиума Interlight+Building 26 ноября 2020 года прошла работа сессии «Smart City. Будущее умных городов». Мероприятие проводилось в смешанном очном и онлайн формате.

Иван Шилов ИА REGNUM

На нем обсуждались такие вопросы, как влияние пандемии на развитие «умных городов» и рынок высоких технологий, безопасность в городах, умное освещение городов, будущее «Умных городов» в условиях глобального кризиса.

Модератором сессии стал Никита Уткин — руководитель программ АО «РВК», председатель технического комитета «Кибер-физические системы».

Открывая работу сессии, он отметил, что тема «умных городов» популярна в основном в среде маркетологов и специалистов, занимающихся консалтингом.

Он выразил надежду на то, что такое явление как «умный город» состоится, так как есть примеры удачной реализации этой идеи, хотя она и представляется многим, как нечто фантастическое. Но с другой стороны, все видят, что «умный город» — это реальные вещи: датчики, небольшие локальные решения по аналитике данных, умные счётчики, умное электро‑ и водоснабжение и т. д.

Развитие информационных технологий подкрепляется ускоренным развитием цифровых технологий — интернета вещей, промышленного интернета вещей, BigData, биометрии, машинного обучения, искусственного интеллекта (ИИ). На это ускорение наложилась пандемия COVID-19, которая скорректировала планы развития городов.

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Вице-президент компании IDC Андрей Беклемишев рассказал о том, как пандемия повлияла на работу IT-аналитиков. По его словам, они стали делать больше замеров и исследований, так как в мире всё очень быстро меняется. С точки зрения прогнозов затрат на цифровизацию, он считает, что они выросли, и причиной их роста стал вирус COVID-19.

Андрей Беклемишев считает, что все вопросы, которые стояли на повестке «умных городов» до пандемии, остались и сейчас. Однако добавились некоторые проблемы, связанные со здравоохранением. При этом, по его прогнозам, затраты на цифровые технологии будут устойчиво расти, особенно в госсекторе; множество проектов перешли в городах в стадию реализации именно благодаря COVID-19.

По его мнению, цифровые технологии помогают перепрыгнуть в город будущего, и уже есть города, которые комфортно ощущают себя в новой реальности.

В качестве примеров такой реальности Андрей Беклемишев привёл дистанционные совещания в мэриях, которые позволяют сэкономить время сотрудников, использование чат-ботов, мобильных систем в госорганах федеральногои муниципального уровня.

Он привел следующие данные: 57% компаний и госорганов включили цифровизацию в свою политику навсегда, что означает использование новых моделей взаимодействия с клиентами и гражданами, то есть дистанционный, цифровой формат.

Андрей Беклемишев считает COVID-19 мощным драйвероми для использования ИИ.

Он высказал мнение, что без безопасных платформ госорганы не смогут дальше двигаться в улучшении работы по цифровой трансформации, поэтому города должны как можно скорее переходить на платформенные решения. Также города должны пересмотреть свои подходы к оказанию услуг населению: все процессы должны выстраиваться вокруг гражданина.

Говоря о потенциале «умных городов», Андрей Беклемишев привел примеры проектов, готовых к реализации и масштабированию:

интеллектуальная парковка,

нательные камеры,

интеллектуальный сбор мусора,

дорожные камеры,

платные зоны для автомобилистов.

По подсчетам компании IDC, сделанным по 13 странам (СНГ, Монголия и Грузия) затраты на «Умный город» в 2019 году составили порядка $2 млрд, из них только Москва потратила $1 млрд. Но Андрей Беклемишев считает, что эти суммы малы.

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Генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков заявил, что во время пандемии возникла потребность в новом наборе сервисов, например, в сервисе удаленной идентификации. Большинство подобных услуг в скором времени будет обеспечивать обыкновенный смартфон.

Далее он рассуждал о том, что пандемия вынудила компании становиться цифровыми, поэтому денежные потоки переходят в цифровизацию, бюджеты городов распределяются в пользу компаний, которые обеспечивают комфорт своим жителям. Дмитрий Марков уверен, что концепция аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» должна получить дальнейшее развитие.

Сама компания VisionLabs, по его словам, заинтересована в развитии системы биометрической аутентификации, так как статистика показывает, что 60% преступлений можно раскрыть только с помощью видеокамер, что приносит обществу пользу, а не только вред. Дмитрий Марков уверен, что право должно только описывать использование этой системы. Говоря о защите персональных данных, он призвал сделать выбор между безопасностью или частной жизнь, отметив, что лично он выбирает безопасность.

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Руководитель направления стратегического маркетинга Холдинга «Швабе» Андрей Соболев высказал сожаление о том, что в 2020 году бюджеты некоторых проектов, в том числе и по интеллектуальным транспортным системам и освещению, перетекли в медицину и в цифровизацию. Регионы ограничили расходы бюджета на модернизацию дорог рамками национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В связи с недостатком финансирования, компания «Швабе» вынуждена была придумывать различные варианты для поддержания бизнеса — заключение контрактов жизненного цикла, лизинговые схемы и прочее.

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Начальник информационно-аналитического отдела Администрации подмосковного города Реутов Олег Новичков заявил о том, что Реутов является своего рода полигоном для «обкатывания» технологий для Московской области, и в своё время программа «Центр Управления Регионами"(ЦУР) тоже проверялся в Реутове.

Олег Новичков перечислил технологии, внедренные в Реутове: система мониторинга за теплом в домах, за котельными, похожая система для водоканала. По его словам, это позволяет реагировать на жалобы населения в режиме онлайн: когда граждане звонят на горячую линию, операторы уже знают, что в чём заключается проблема и что отвечать.

В том же ЦУРе контролируется исполнение жалобы по времени. Система связана с областным рейтингом по работе с гражданами.

С декабря 2020 года в Реутове попытаются внедрить систему распознавания лиц, для этого уже смонтированы камеры на всех подъездах жилых домов.

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Главный архитектор города Сочи Антон Глушков считает, что жизнь оффлайн — это дорогое удовольствие, так ка постоянно возникают дополнительные затраты на системы безопасности, требуются дополнительные ресурсы. Одновременно, на его взгляд, встает вопрос о цифровом неравенстве в мировом масштабе — неравный доступ к интернету, к информационным технологиям, к информационной грамотности и к социальным преимуществам, которые дают информационные системы.

Антон Глушков сообщил участникам сессии о том, что 2021 году в Сочи будет разрабатываться генплан города. Он обратил внимание на то, что город имеет ярко выраженный рельеф, поэтому для генплана будет создана 3D карта поверхности, и система"умного города» будет использовать эту поверхность для того, чтобы прогнозировать, как, к примеру, будут распределяться воздушные потоки для того, чтобы безопасно выбрасывать аэрозоли. Информационные технологии будут также использоваться и в социальном проектировании, поэтому сейчас остро стоит вопрос, как обеспечить доступность онлайн среды для широкого круга людей.

Антон Глушков считает, что «умный город» способствует более грамотному использованию ресурсов, сокращению госрасходов, увеличению доходных статей бюджета. «Умный город» сдерживает цифровое неравенство и предоставляет оффлайн преимущества.

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Директор по цифровой трансформации Huawei Enterprise в регионе Евразия Денис Сереченко высказал своё личное мнение по этическим вопросам, касающимся «умного города». Он считает, что при постановке вопроса «частная жизнь или безопасность», его выбор падает на безопасность.

Говоря об «умном городе», Денис Сереченко назвал факторы, сдерживающие его развитие. В первую очередь, это наследство инфраструктуры, доставшееся городам, которое не позволяет внедрить новые технологии без значительного обновления. Во-вторых, это вопросы, связанные с безопасностью и опасениями о передаче машине возможности управлять жизнью людей.

Денис Сереченкос читает эти страхи фантомными и обращает внимание участников сессии на более важнее проблемы, которые можно решить с помощью современных технологий.

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Заместитель генерального директора по развитию Консорциума «Интегра-С» Илья Луняков перечислил шесть постулатов ГОСТа для «умного города»:

необходимость в открытых исходных кодах для создания программного обеспечения,

открытые протоколы для взаимодействия устройств для «умного» сбора данных,

визуализация состояния объектов с предиктивной аналитикой,

шифрование переданных данных по степени секретности,

цифровая подпись для распределения прав доступа пользователям,

построение системы безопасности через систему серверов и распределенную архитектуру.

Результатом применения этих постулатов должна стать уникальная, универсальная цифровая платформа с возможностью масштабирования.

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Генеральный директор ООО «АйТи Умный город» Михаил Михелев рассказал о роли стандартов для определения вектора развития цифровизации. Он считает, что любые стандарты в этой области хороши для стартапов и для администраций городов. Но при этом в стандарте уличного освещения должны быть прописаны"умные» светильники с обратной связью, которые ставят не на ржавые опоры и кронштейны, в результате чего опоры падают, а линии обрываются. Он выразил свое недовольство тем, что в результате таких действий KPI по светильникам выполнены, но эффективности от затрат на освещение нет, деньги потрачены и не могут быть направлены на создание другой инфраструктуры.

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Подводя итог работы сессии, Никита Уткин отметил важность масштабирования цифровых технологий. Он считает, что цифровая трансформация сглаживает эффекты непростого 2020 года и помогает в борьбе с кризисными процессами ковид-эпохи. Он призвал уделить особое внимание совместимости и унификации цифровых решений. Он также отметил особую роль безопасности цифровых решений, но при этом приветствовал большую свободу биометрических технологий в России в противовес трендам в Европе и США, направленным на защиту персональных данных.