Лондон, 28 ноября, 2020, 10:32 — ИА Регнум. 27 ноября 2020 года правительство Великобритании заявило о том, что планирует создать Бюро по цифровым рынкам (Digital Markets Unit — DMU), чтобы внедрить «новый кодекс для контроля за такими IT-платформами, как Google и Facebook, которые в настоящее время доминируют на рынке».

Google

Об этом сообщает Сэм Шид в статье «В следующем году новое антимонопольное ведомство Великобритании тщательно проверит Google и Facebook» на сайте информационного агентства CNBC.

Бюро по цифровым рынкам будет являться частью Управления по конкуренции и рынкам (CMA) и получит дополнительные полномочия для обуздания рынка цифровой рекламы. Регулятор обеспокоен тем, как технологические гиганты, такие как Google и Facebook, используют цифровую рекламу в интересах своего бизнеса.

С апреля 2021 года новое правительственное Бюро будет работать над вопросом ослабления власти, которую захватило на рынке небольшое число IT-гигантов. Правительство разработало кодекс, который должен гарантировать, что потребители, малый бизнес и информационные агентства не будут ущемлены их действиями.

В соответствии с новым кодексом некоторые из крупнейших мировых высокотехнологичных компаний должны будут оказывать свои услуги более прозрачно и также прозрачно использовать персональные данные потребителей. Они будут вынуждены предоставить потребителям выбор при получении персонализированной рекламы и не смогут устанавливать ограничения для пользователей в их желании использовать конкурирующие платформы.

DMU может получить право приостанавливать, блокировать и отменять решения, принимаемые крупными IT-компаниями, а также заставить их предпринять определенные действия в рамках нового кодекса и наложить на них денежные санкции за его несоблюдение.

Секретарь по цифровым технологиям Оливер Дауден заявил следующее:

«Я открыто выступаю в поддержку технологий и считаю, что услуги, оказываемые цифровыми платформами, позитивно трансформируют экономику, принося огромные выгоды для бизнеса, потребителей и общества. Но в Великобритании и за рубежом растет опасение в отношении того, что концентрация власти среди небольшого числа IT-компаний будет сдерживать рост IT-сектора, сокращать количество инноваций и оказывать негативное влияние на людей и предприятия, которые доверяют им. Пришло время заняться этим вопросом и начать новую эру технологического роста».

В июле 2020 года CMA призвало правительство предоставить ему больше полномочий и попросило разрешение на создание DMU, заявив, что выявленные проблемы носят «международный характер» и что оно будет стремиться «играть ведущую роль в глобальном масштабе» в рамках своей цифровой стратегии.

« Изучив этот рынок, мы поняли, по какому принципу работают основные онлайн-платформы, такие как Google и Facebook, и как они используют цифровую рекламу для поддержки своих бизнес-моделей , — заявил 1 июля 2020 года Андреа Коселли, исполнительный директор CMA. — Мы обнаружили, что такой принцип вызывает беспокойство — если рыночная власть этих фирм не будет находиться под контролем, люди и предприятия будут нести потери ».

Ронан Харрис, вице-президент Google в Великобритании и Ирландии, сказал следующее:

«Сегодня рекламодатели выбирают из широкого спектра платформ, которые конкурируют друг с другом за предоставление наиболее эффективных и инновационных инструментов рекламы и IT-продуктов. Мы поддерживаем регулирование, которое приносит пользу людям, бизнесу и обществу, и мы продолжим конструктивно работать с регулирующими органами и правительством в этих важных областях, чтобы каждый мог максимально использовать возможности Интернета».

Facebook ранее заявлял, что будет работать с правительством Великобритании «над правилами, которые защищают потребителей и помогают малому бизнесу и всей британской экономики восстанавливаться» после пандемии коронавируса.