Лондон, 27 ноября, 2020, 23:58 — ИА Регнум. Переговоры по торговому соглашению Евросоюза и Великобритании возобновлены в Лондоне, 27 ноября сообщает агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

«Я очень рад вернуться в Лондон. Мы продолжим работу с терпением и решимостью» , — заявил журналистам по прибытию в Лондон главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

До окончательного выхода Великобритании из ЕС остается всего пять недель, однако стороны ещё не согласовали правила торговли, по которым им предстоит жить после «развода».

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