Москва, 30 ноября, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о требованиях к парковкам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым.

Парковка

Изменения вносятся в том числе в закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации».

«Парковка общего пользования, являющаяся частью улично-дорожной сети, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации не может быть платной, — следует из текста документа, размещенного депутатом Госдумы Ярославом Ниловым в ТГ-канале.

Таким образом, предлагается на федеральном уровне установить, что во время пандемии коронавируса, например, уличные парковки будут бесплатными.

Отметим, что цена платных парковок, например, в Москве варьируется в зависимости от зоны. Самая дорогая парковка — в центре столицы, 380 рублей в час. Минимальная стоимость парковки — 40 рублей в час.