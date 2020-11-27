Екатеринбург, 27 ноября, 2020, 18:59 — ИА Регнум. Транспортная реформа не будет реализована в Екатеринбурге до конца пандемии COVID-19, сообщили в пресс-службе мэрии местным СМИ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Троллейбус. Екатеринбург

Как передаёт интернет-газета Znak, из-за пандемии не удаётся сделать расчёты для создания новых транспортных тарифов. Ранее ожидалось, что в городе появятся восемь новых тарифных планов, будет активно использоваться «пересадочный» тариф.

«Если вводить новшества, то надолго. Поэтому ждем условия, в которых станет понятно — изменится ли мир после пандемии или вернется к нам прежним», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, транспортную реформу не удаётся воплотить в жизнь с 2017 года. Нынешний вариант реформы — уже второй, который пытаются реализовать в городе.