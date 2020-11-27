Кострома, 27 ноября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. В бюджете Костромской области на 2021 год предусмотрели 179 миллионов рублей на устранение кадрового дефицита врачей. Об этом со ссылкой на информацию законодательного собрания региона сообщает ИА REGNUM.

Советский плакат: «В цехах и просторах полей врачи охраняют здоровье людей»

20,2 миллиона рублей потратят на материальную помощь ординаторам и ежемесячные стипендии студентам-медикам, обучающимся по целевому договору от медицинских организаций региона. Учащиеся 1−4 курсов продолжат получать по 1 тысяче рублей в месяц, студентам 5−6 курсов к стипендии прибавят по 5 тысяч рублей. В настоящее время материальную поддержку получают 797 будущих врачей.

Для ординаторов размер выплаты составляет 1 тысячу рублей в месяц. По целевому договору по программам ординатуры получают образование 120 человек. После обучения специалисты будут обязаны отработать в больницах и поликлиниках Костромской области не менее трёх лет.

Ещё 23 миллиона рублей заложено на жилищные компенсации для докторов — в настоящее время регион оплачивает медикам съёмные квартиры и компенсирует часть ежемесячного платежа по ипотеке. Мерами жилищной поддержки в области пользуются 312 специалистов.

Также более 95 миллионов рублей субсидий в 2021 году получат медицинские колледжи региона, увеличившие бюджетный набор на специалистов среднего медобразования.

Несмотря на меры поддержки, проблема дефицита врачебных кадров в регионе стоит достаточно остро. По информации департамента здравоохранения Костромской области, в настоящее время в больницах и поликлиниках региона не хватает 300 врачей и сотрудников среднего медперсонала. Особенно необходимы области врачи 15 специализаций, в том числе: педиатры, офтальмологи, хирурги, работники скорой помощи, онкологи, патологоанатомы, кардиологи, детские эндокринологи. До 2024 года в медучреждения региона планируется привлечь не менее 600 врачей и 600 сотрудников среднего медицинского персонала.