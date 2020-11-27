Минск, 27 ноября, 2020, 17:27 — ИА Регнум. Избрание в белорусский парламент по партийным спискам и создание политических партий грозит расколом в обществе, возникновением групп с различными интересами. Об этом 27 ноября в Минске заявил Александр Лукашенко, выступая перед врачами.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Всё это хорошо, когда ты это у других видишь, — партийные списки и прочее. Но если вы этого хотите и народ за это проголосует — так и будет. Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. И я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал. Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», —цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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Напомним, на протяжении последних лет Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости обновления нынешней белорусской конституции или принятия новой, дезавуировал свои заявления и в 2020 году снова вернулся к этим намерениям. По его распоряжению, была создана группа, тайно разрабатывающая проект новой конституции.

Белорусская оппозиция считает инициированную Лукашенко «конституционную реформу» отвлечением внимания от реальных проблем. Политэмиграция в Польше и Литве настаивает на отстранении Лукашенко от власти как первоочередном условии любых политических реформ.

Напомним, в Белоруссии официально зарегистрировано 15 политических партий. В 1994 году, когда в этой постсоветской республике состоялись первые президентские выборы, действовало около полусотни разных политических партий.