Евпатория, Крым, 27 ноября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Бывший заместитель главы администрации Евпатории отправлен в СИЗО по решению Евпаторийского городского суда от 27 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Администрация города Евпатория

«Бывший чиновник подозревается в совершении преступления предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток», — сообщили в суде.

В пресс-службе напомнили также, что бывший чиновник в «украинский» период Крыма возглавлял прокуратуру Евпатории.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель главы администрации Евпатории был задержан 26 ноября по подозрению в получении взятки в крупном размере. Деньги предназначались за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительное согласование в аренду без проведения торгов. Сумму взятки следователи не назвали.