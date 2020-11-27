Калуга, 27 ноября, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Студенты вузов Калужской области подали 4 тыс. 791 заявку на участие в четвертом сезоне олимпиады «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Наиболее популярными направлениями у калужского студенчества стали «Лечебное дело и педиатрия» (344 заявки), «Биология» (247), «Ветеринария и зоотехния» (193), «Педагогическое образование (основное)» (183) и «Психология» (168), сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на организаторов олимпиады.

Эльвира Суркина ИА REGNUM Олимпиада «Я — профессионал»

В топ-3 вуза Калужской области по числу регистраций на олимпиаду вошли ИАТЭ НИЯУ МИФИ (1 945 заявок), Калужский филиал РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева (951) и КГУ им. К. Э. Циолковского (849).

Всего российские студенты подали более 576 тысяч заявок на участие в олимпиаде «Я — профессионал». Регистрация продлилась 48 дней. Отборочный онлайн-этап олимпиады пройдет с 27 ноября по 13 декабря. Все задания участники будут выполнять дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап. Он будет проходить с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я — профессионал» станут известны в мае 2021 года.