Москва, 27 ноября, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Ситуация на дорогах Москвы будет осложнена вечером в пятницу, 27 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробка в Москве

«Сейчас уже 7 баллов. С 17 до 20 часов — до 8 баллов. Сложно в центральной части города, МКАД и в местах проведения работ», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что наиболее серьёзные затруднения в движении наблюдаются на Щёлковском и Волоколамском шоссе, на Ленинградском шоссе перед МКАД, проспекте Мира и Рязанском проспекте, на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце в районе Рижской эстакады, а также на отдельных участках МКАД.