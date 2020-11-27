Санкт-Петербург, 27 ноября, 2020, 16:46 — ИА Регнум. В Петербурге молодежь в возрасте от 18 до 29 лет составляет уже 15% от общего количества заболевших COVID-19. Еще 41% из числа больных — жители в возрасте от 30 до 49 лет, сообщили 27 ноября в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Девушка на крыше автомобиля в центре Петербурга в июне 2020 года

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По данным городского оперштаба, за последние сутки коронавирус выявили еще у 3687 петербуржцев. Сегодня госпитализировано 826 пациентов, при том, что неделей ранее в пятницу были госпитализированы 783 человека.

В Смольном уверены, что одним из основных источников заражения остаются заведения, которые продолжают работать, игнорируя введённые ограничения. В частности, развлекательные заведения, ночные клубы продолжают работать под видом концертных площадок.

«Вице-губернатор поручил Ситуационному центру провести рейдовые мероприятия с целью закрытия учреждений, нарушающих требования о безопасной деятельности в период распространения коронавирусной инфекции», — сообщили в Смольном.

Там напомнили, что в Петербурге продолжает действовать запрет на все развлекательные и досуговые мероприятия во всех объектах общественного питания, в том числе ресторанах, кафе и барах. Которым, к тому же, запрещено работать с 23 до 6 часов утра.

Напомним, только в ночь на 27 ноября в городе было выявлено 16 подобных заведений, игнорировавших запрет ночной работы, часть из них закрыта за неоднократные нарушения, другая часть подвергнется штрафам.