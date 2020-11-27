Москва, 27 ноября, 2020, 16:29 — ИА Регнум. Судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении компании Facebook о принудительном взыскании штрафа в сумме четыре млн рублей, сообщает 27 ноября Телеспутник со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Facebook

По словам пресс-секретаря суда, исполнительное производство от 6 октября 2020 года окончено, так как штраф полностью выплачен.

Из базы данных исполнительных производств ФССП сведения об упомянутом производстве в отношении Facebook удалены.

При этом отмечено, что компания Twitter до сих пор не выплатила штраф за аналогичное правонарушение.

Напомним, в мае текущего года компании Facebook и Twitter не исполнили решение мирового суда Таганского района Москвы об уплате штрафов в четыре млн рублей каждая. Компании были оштрафованы за отказ в локализации данных российских пользователей на территории РФ.