Минск, 27 ноября, 2020, 16:23 — ИА Регнум. Запад заинтересован в белорусском кризисе, который может подорвать позиции России и даже привести к ротации в Кремле. Так считают официальные представители США, заявил 27 ноября в Минске Александр Лукашенко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Он избрал слушателями сочинений КГБ врачей одного из минских медучреждений. Им он процитировал выдержки из разговора своего бывшего подчинённого Павла Латушко (ушедшего в оппозицию и сбежавшего с польским послом в Варшаву) с министром иностранных дел Чехии.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, по словам некоего «белоруса», у прозападной оппозиции «никогда не было таких хороших шансов свергнуть диктатуру в Белоруссии, как сейчас».

«Никакая Конституция им не нужна, никакие конституционные преобразования им не нужны, — сказал Лукашенко, комментируя действия оппозиции. — Если примем новую Конституцию, там будет рассредоточение власти. А им нужен президент с нынешней властью».

Лукашенко сообщил, что оппозиционный «Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии» во время контактов с Западом выступал за военное решение белорусского кризиса. При этом в октябре Польша столкнулась с политическим кризисом и экономическими проблемами из-за пандемии.

Лукашенко процитировал польского премьер-министра: «Правительство нуждается в альтернативных решениях. Необходимо использовать революцию в Белоруссии в своих интересах. Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко».

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Продолжая зачитывать материалы КГБ, Лукашенко поведал о разговоре главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с немецким коллегой: «Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Белоруссии, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств».

Под Киевом появился центр информационного воздействия на Белоруссию, сообщил Лукашенко. Возмущаясь поведением украинских властей, он сказал: «Но какой цинизм: опаздываем, надо быстрее душить Белоруссию».

Далее Лукашенко озвучил выступление одного из министров иностранных дел Евросоюза на заседании перед президентскими выборами в Молдавии, где по версии белорусского политика должен был победить Игорь Додон. Дипломат из неназванной страны тогда якобы сказал: «Мы планируем вытеснить Россию из Украины и Молдавии. Будем способствовать интеграции этих стран в НАТО, возможного даже в рамках «Восточного партнерства».

Представитель США на том же заседании, по информации КГБ Белоруссии, заявил: «В России мы хотим ускорить процесс дезинтеграции: местные власти должны получить больше полномочий, центральная власть должна быть ограничена. Мы будем поддерживать внутренний конфликт в российском обществе. Текущее руководство в России может потерять власть из-за событий в Белоруссии».

При всём этом, поведал Лукашенко, среди неких лидеров стран Евросоюза якобы есть симпатизирующие белорусским реалиям. При этом Лукашенко не назвал ни одного имени и зачитал анонимку с похвалами себя и проводимой им политики.

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В завершение Лукашенко напомнил белорусским врачам об образах, которые он продвигает в последние годы, преимущественно, при критике России. «Чтобы в очередной раз нас снова не отбрасывали и не обували в лапти и не отправляли запряженными в телегу», — сказал он.

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