Махачкала, 27 ноября, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Около 240 ящиков с санкционными яблоками из Польши обнаружили в Дагестане в ходе проверки грузового автомобиля. Общий вес фруктов, запрещенных к ввозу в Россию, составлял 3,12 тонны, сообщили ИА REGNUM 27 ноября в пресс-службе управления Россельхознадзора по республике.

(сс) MarcoRoosink Яблоки

Санкционные яблоки обнаружили во время рейда на федеральной трассе «Кавказ». Водитель машины, перевозивший фрукты, не смог документально подтвердить легальность их нахождения в России. В этой связи продукцию изъяли, а затем уничтожили на одном из мусорных полигонов близ Махачкалы.

Читайте также: Около тонны санкционной рыбы из-за границы сожгли в Дагестане

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возле одного из рынков в дагестанском Хасавюрте специалисты Россельхознадзора обнаружили крупную партию санкционной рыбы из Норвегии. В результате замороженную сельдь массой 986 кг сожгли в утилизационной печи.