Москва, 27 ноября, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Согласны с отменой новогодних гуляний из-за пандемии в ряде регионов России 75% граждан, показал опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Вигго Юхансен. Счастливое Рождество. 1891

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Мэр Москвы из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу отменил новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали.

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Также ночные новогодние гуляния и традиционные мероприятия на площадях отменены в Краснодарском и Ставропольском краях. А губернатор Ленинградской области выступил против проведения новогодних корпоративов.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы в 2021 году большинство жителей России (41%) проведут время с семьей и детьми.

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