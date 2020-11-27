Шахты, Ростовская область, 27 ноября, 2020, 16:13 — ИА Регнум. В Ростовской области назначена прокурорская проверка по факту сообщения о побоях детей в многодетной приёмной семье, проживающей в Шахтах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве 27 ноября.

Детское насилие

В социальных сетях была опубликована информация о семье, в которой воспитываются 11 приёмных детей. Над несовершеннолетними издевались, избивали их за «лишнюю» еду.

Прокуратура восстановит картину произошедшего, оценит полноту выполнения законными представителями, а также ответственными органами и учреждениями своих функций.