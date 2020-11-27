Варшава, 27 ноября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек во время интервью телеканалу TVP Info заявил, что «Евросоюз сегодня — это цивилизация смерти».

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1562

«Мы должны принять к сведению одну вещь об истинной сущности сегодняшнего Евросоюза. К сожалению, ЕС сегодня — это цивилизации смерти. Об этом предупреждал Иоанн Павел II. Сегодня мы переживаем кульминационные моменты цивилизации смерти. Если Европу беспокоит доступ к контрацепции и право на аборт, то есть право на убийство, а не тот факт, что европейцы не рождаются, а вымирают, то мы находимся именно в кульминации гибели нашей цивилизации», — сказал министр Чарнек.

По мнению министра, сегодня у европейского истеблишмента, который осуждает Польшу за запрет на проведение абортов, «марксистские корни, как у большевистского коммунизма и немецкого национал-социализма».

«Эти люди не знают понятия истины, для них правда не является критерием оценки в любых отношениях. Когда мы напоминаем им, что такое верховенство закона и права человека, они воспринимают это как «преследования», за что мы, по их мнению, должны нести ответственность», — подчеркнул Чарнек.

Напомним, в последний месяц в отношениях Варшавы и Брюсселя наметился очередной кризис. 26 ноября Европейский парламент на голосовании принял резолюцию с осуждением решения Конституционного суда Польши о необходимости ужесточения запрета на проведение абортов в республике. Документ носит рекомендательный и декларативный характер, к исполнению не обязателен.

22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.