Санкт-Петербург, 27 ноября, 2020, 16:17 — ИА Регнум. В Петербурге в ходе выявления незаконной работы точек общепита в ночное время, запрещенной из-за коронавируса, закрыли бары, которые не раз попадали в поле зрения надзорных органов, и вскрыли новые нарушения. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

Очередной ноной рейд прошел в ночь с 26 на 27 ноября. Были обследованы объекты общественного питания, дискотеки, ночные клубы и другие организации на территории Центрального, Адмиралтейского, Петроградского, Московского, Невского, Приморского, Фрунзенского и Калининского районов города.

В результате проверки выявлены 16 заведений, нарушивших запрет на работу в ночное время. Среди нарушителей-рецидивистов: бар «Лаборатория 31» на Гороховой улице, бар «Угрюмочная» на Литейном проспекте и «Бар — УЕ» на улице Восстания. Их деятельность приостановлена представителями Роспотребнадзора, помещения опечатаны. Кроме того, за незаконную розничную продажу алкоголя в этих заведениях полицейскими изъята алкогольная продукция.

Также в число нарушителей по итогам проведенной проверки попали: бар «Millennium lounge» на Заставской улице, развлекательный клуб «Бильярд — Караоке» на Заневском проспекте, бар «Nebar» и кафе «Шаверма и Фалафель» на Литейном проспекте, ночной клуб «Мадагаскар» на Садовой улице, кафе «VLAVAШЕ» на набережной реки Фонтанки, кафе «ЕвроКебаб» на Муринской дороге, бар «Менделеев» в Банковском переулке, кафе «Гурман» на улице Турку, бар «Woodrockbar» на Московском проспекте, бар «Лаборатория 31» на улице Марата, кафе «Денол» на улице Белы Куна, бар «Добрый Эль» в Предпортовом проезде.

Одновременно выявлены нарушения обязательных противоэпидемических мер. В половине выявленных заведений персонал не использовал средства индивидуальной защиты, отсутствовали обязательные QR-коды безопасности, в ряде объектов отсутствовали журналы измерения температуры и дезинфекции.

«В отношении владельцев заведений, не приостановивших деятельность в ночное время и нарушивших стандарты санитарной безопасности, сотрудниками ККИ ведется работа по возбуждению административных производств по статьям, предусматривающим штраф в размере до трехсот тысяч рублей — на юридических лиц», — пояснили в комитете.

Читайте также: Около ста точек общепита в Петербурге уличены в незаконной ночной работе

Напомним, в начале ноября в Петербурге был установлен закон на время пандемии, который запрещает работу объектов общественного питания в период с 23 часов вечера до 6 часов утра.

Читайте также: В Петербурге проверят офисы, не отправившие сотрудников на «удалёнку»