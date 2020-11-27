Иркутск, 27 ноября, 2020, 15:58 — ИА Регнум. В Иркутске почти завершена подготовка к первому полёту самолета МС-21−310 с отечественными двигателями ПД-14. Уже в самое ближайшее время летчики-испытатели прибудут в Приангарье, сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, посетивший регион с рабочим визитом. Совместно с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым он посетил авиационный завод — филиал ПАО «Корпорация «Иркут». Подробности сегодня, 27 ноября, сообщает пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области До конца 2020 года самолет МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14 совершит свой первый полет

В настоящее время ПАО «Корпорация «Иркут» ведет сертификационные испытания МС-21−300 и разворачивает их серийное производство. Руководителям региона и Минпромторга был представлен самолет МС-21−310 — первый лайнер, оснащенный новейшими российскими двигателями ПД-14.

В начале ноября 2020 года после завершения постройки самолет был переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение завода для подготовки к первому полету. В настоящее время в рамках подготовки к летным испытаниям продолжается отработка двигателей ПД-14 и связанных с ним систем самолета.

«Сегодня мы увидели самолёт МС-21−310, который до конца года совершит первый полёт с двигателем ПД-14. Продолжаются летные сертификационные испытания самолетов МС-21−300. Наша задача — до конца следующего года получить российский сертификат на этот лайнер. А затем рассчитываем на валидацию по европейским стандартам агентства EASA», — пояснил министр промышленности и торговли РФ.

После осмотра авиационного завода Денис Мантуров и Игорь Кобзев обсудили промышленный потенциал и развитие Иркутской области. В частности, были рассмотрены перспективы увеличения темпов производства самолетов МС-21.

«Готовящийся первый полет самолета МС-21−310 с двигателями ПД-14 — важнейшее событие года для российского гражданского авиастроения и для высокотехнологичной промышленности Иркутской области», — сказал Игорь Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до 2025 года планируется выпустить 36 самолетов МС-21. При этом не исключено, что при существующих пяти сборочных станциях объем производства будет увеличен до 70 машин.