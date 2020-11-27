Москва, 27 ноября, 2020, 15:51 — ИА Регнум. Руководители регионов России должны будут сообщать о готовности к проведению вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое поручение субъектам РФ в ходе совещания с главами субъектов о ходе выполнения поручений президента России дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Naval Surface Warriors Вакцинация

«Вы должны сообщить о готовности, с приложением плана региона, по проведению вакцинации», — сказала она.

Так, в частности, регионы страны должны будут сообщить сведения об организации транспортировки и хранения вакцины внутри субъекта, о наличии специального оборудования, соответствующего требованиям Минздрава для обеспечения температурного режима.

Читайте также: Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот уже в декабре

Также необходимо будет предоставить данные о количестве медицинского персонала, обученного для проведения вакцинации, перечне мест хранения вакцины и проведения вакцинации, а также сведения о возможности довоза граждан до пункта проведения вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот в декабре, а массовая вакцинация в стране начнётся в 2021 году. Как уточнил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков, ближайшие даты поступления в гражданский оборот вакцины — 10 декабря.