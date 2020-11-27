Сеул, 27 ноября, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Спецслужбы Южной Кореи обвинили северокорейских хакеров в атаке на фармацевтические компании, которые разрабатывают вакцину от COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

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«КНДР пыталась взломать отечественные фармацевтические компании», — сообщила депутат парламента Южной Кореи.

Вместе с тем южнокорейский спецслужбы не раскрыли, сколько именно и какие конкретно компании Северная Корея пыталась подвергнуть хакерской атаке.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября стало известно о заявлении компании Group-IB, согласно которому хакерская группировка Kimsuky из Северной Кореи была замечена в атаках на оборонную промышленность нескольких стран мира, включая Россию.

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