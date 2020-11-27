Москва, 27 ноября, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Действующий президент США Дональд Трамп без сбоя точно сдаваться не будет, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Победители

«Несмотря на факт объявления ведущими СМИ США Джозефа Байдена избранным президентом, видимо предстоит через неделю увидеть уникальный информационный спектакль, который разыграется за океаном. Стоит обратить внимание на перемены в руководстве силовых блоков в правительстве США.

Впереди, вероятно, нас ждет подтверждение факта, что приняло участие в президентских выборах США намного больше избирателей из числа зарегистрированных. Последнее слово за выборщиками.

Странные скачки роста голосов за Байдена на исходе последних часов голосования в разных штатах так и не нашли объяснения. Если этот факт подтвердиться, то Трамп будет действовать молниеносно.

С высокой вероятностью в этом случае применят действие Закона «О введении определенных санкций в случае иностранного вмешательства в выборы в США». Под удар попадут Демократическая партия и страны, уже поздравившие Байдена с победой.

По последним данным известно, что суд приостановил сертификацию результатов выборов в Пенсильвании. Известный в США адвокат и бывший федеральный прокурор Северной Каролины Сидни Пауэлл подала два иска в Мичигане и Джорджии 26 ноября.

Пауэлл выяснила, что высшие чиновники штата в сговоре с демократами внесли изменения в регламент процедуры выборов, которые нарушили как законы штата и Конституцию США. С высокой вероятностью в этом случае применят действие Закона «О введении определенных санкций в случае иностранного вмешательства в выборы в США».

Под удар попадут Демократическая партия и страны, уже поздравившие Байдена с победой. Фейсбук изменил статус «избранный президент» в аккаунте Джозефа Байдена на «политик».

Кто бы ни пришел к власти, во внешней политике для России будет без прояснений. На фоне накопленного Америкой колоссального госдолга России следуют принять эффективные меры по выходы из пищевой цепочки потребления доллара США.

Этот шаг, пожалуй, станет самым действенным ответом на льющиеся рекой на Россию и другие страны санкционные ограничения», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что готов уйти с поста главы государства, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов Джо Байдена.

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