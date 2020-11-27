Москва, 27 ноября, 2020, 15:13 — ИА Регнум. Законопроект, вводящий запрет на демонстрацию изображения военных преступников внесла в Госдуму группа депутатов от «Единой России» во главе с Петром Толстым и Василием Пискарёвым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

Нюрнбергский процесс

Поправки вносятся в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» и «О противодействии экстремистской деятельности».

Устанавливается запрет на публичное демонстрирование на территории Российской Федерации изображений лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

Предусмотрено исключение. Оно касается случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Таким образом авторы намерены бороться с торговлей сувенирной продукцией (футболки, блузки, статуэтки, фотокарточки с личной подписью и т.д.) с изображениями военных преступников времен Великой Отечественной войны.