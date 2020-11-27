Тбилиси, 27 ноября, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Правительство Грузии примет меры, чтобы подорожание муки не стало причиной роста цен на хлеб. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 27 ноября заявил министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили на брифинге.

Анна Побежимова ИА Красная Весна Хлеб

«Хлеб является особым стратегическим продуктом. Мы понимаем, что социальное положение жителей очень тяжёлое, — сказал Давиташвили. — Правительство Грузии решило выделить субсидии на пшеничную муку первого сорта, чтобы мы сохранили те цены, которые не позволят подорожать хлебу».

Министр добавил, что программа субсидирования начнёт действовать на следующей неделе и продлится до 11 марта. Давиташвили также подчеркнул, что в Грузии имеются достаточные запасы пшеницы.

Стоит отметить, что правительство Грузии в последние годы стремилось развивать туристический сектор, а другим отраслям, в том числе сельскому хозяйству, уделялось меньше внимания. В течение последних лет посевные площади в стране сокращались. Грузия ежегодно закупает за рубежом до 70% — 80% от потребности пшеницы.