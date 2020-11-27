Москва, 27 ноября, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Евросоюз недоволен санкциями США против компаний, которые работают по проекту «Северный поток — 2». Об этом 27 ноября заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев на телеканале «Россия 24».

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

«Что касается европейцев, то, строго говоря, они не так много могут сделать в ответ. Ещё в прошлом году Еврокомиссией был поставлен вопрос официально и серьёзно о противодействии вторичным санкциям США», — заявил Тимофеев.

Однако, по его мнению, Евросоюз не обладает большим набором инструментов в данной ситуации.

«Санкции будут вводиться против компаний, а не против Европейского Союза. Против частного бизнеса. И Евросоюз имеет очень мало ресурсов, чтобы этот частный бизнес защитить. Он просто на свой страх и риск будет принимать решение, участвовать или не участвовать», — указал он.

Ранее норвежская компания DNV GL покинула проект «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций США. Компания занималась проверкой документации и следила за тем, чтобы строительные работы велись по надлежащим стандартам.